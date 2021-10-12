Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Vodafone Türkiye’nin üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Şirketin IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine 11 Ekim 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere Ayşegül Arıcan Şeker getirildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu’ndaki dördüncü kadın yönetici olan Şeker, yeni görevinde şirketin bilgi işlem altyapısının yönetilmesinden sorumlu olacak.



Kariyerine Yapı Kredi Bankası’nda Analist ve Yazılım Geliştirici olarak başlayan Ayşegül Arıcan Şeker, sahip olduğu teknoloji ve endüstri bilgisi ile Akbank ve ING Bank gibi bankacılık sektörünün önde gelen kurumlarında çalıştı.



28 yılı aşan teknoloji kariyeri boyunca başarılı çalışmalara liderlik eden Şeker, son görevlerinden ING Bank’ta Dijital Kanallar, Ödeme Sistemleri, Kurumsal Veri Yönetimi ve İnovasyon Lab’dan Sorumlu Uygulama Geliştirme Direktörü olarak çalıştı. Vodafone'a katılmadan önce Akbank’ta ise Teknoloji, Strateji, Yönetişim ve Veri Teknolojilerinden Sorumlu Bölüm Başkanı görevini yürütüyordu.

Şeker, kariyeri boyunca, çok sayıda büyük ölçekli teknoloji ve dijital dönüşüm projesinin yanı sıra inovasyon odaklı yeni kanalların geliştirilmesi ve yönetimine öncülük etti.