Vodafone Türkiye'de yeni yapılanma

Yeni iş sahalarında hızla büyümeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye operasyonlarında yapılanmaya giderek, "Finansal Servisler", "Pazaryeri ve "Müşteri Operasyonları" işlerini tek çatıda topladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine en iyi dijital deneyim sunma hedefiyle dijital servisler alanındaki büyümesini sürdürüyor. Ana iş alanı olan teknolojiyi kullanarak müşterilerinin iletişim dışı ihtiyaçlarına da yanıt vermeyi hedefleyen Vodafone, “teknoloji iletişimi şirketi” odağıyla adım attığı yeni iş sahalarında daha hızlı büyüme sağlamak amacıyla organizasyon yapısında değişikliğe gitti.

"Finansal Servisler", "Pazaryeri ve "Müşteri Operasyonları" işlerini tek çatıda toplayan Vodafone, bu yeni birimin yönetimini, şirkette 2017’den bu yana Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emre Ergun’a verdi. Mevcut sorumluluklarına ek olarak Finansal Servisler ve Pazaryeri işlerinin de sorumluluğunu üstlenen Ergun, yeni dönemde Vodafone Türkiye Pazaryeri, Finansal Servisler ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.