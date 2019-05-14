Vodafone Türkiye'den 1 yılda 1,5 milyar TL yatırım

14 Mayıs 2019

Vodafone Türkiye, Nisan 2018-Mart 2019 dönemini kapsayan mali yılı sonuçlarını açıklamayla duyurdu. Şirket, 31 Mart 2019 sonu itibarıyla son bir yılda 1,5 milyar TL yatırım yaptı.

Sonuçlar, Vodafone Türkiye’nin daha çevik, daha hızlı, daha basit ve dijital bir şirket olmak yolunda yürüttüğü “Biz Dijitaliz Biz Geleceğiz” programı sayesinde güçlü büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Vodafone Türkiye, 2018-19 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 14,3 artırarak 10,5 milyar TL’ye çıkardı. Böylece şirket son 9 yıldır kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı büyümesine devam etti.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) yüzde 19,2 artış ile yaklaşık 3,3 milyar TL’ye ulaşırken bu dönemde operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akış ise 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 2018-19 mali yıl sonu itibarıyla 23,7 milyon olurken, M2M dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,2 milyona ulaştı. Şirketin 4,5G abone sayısı da yıl sonu itibariyle 15,3 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 16 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Şirket faturalı abone sayısını ise yaklaşık 1,4 milyon artış ile 13,4 milyona çıkarırken, şirketin toplam bazının yüzde 56,8’ini faturalı aboneler oluşturdu.

Sabit hizmetler servis gelirlerinde yüzde 30,1 artış

Vodafone Türkiye’nin sabit geniş bantta hızlı büyümesi ise devam etti. Mali yılda 188 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit geniş bant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 885 bine ulaştı.

Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise mali yılda yüzde 30,1 arttı. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 166 artış ile 185 bine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaşılan hane sayısı 7,4 milyona yükseldi.

Ürün ve servislerini daha zengin ve güçlü kılacak mobil uygulama gibi dijital araçlar geliştirmeye önem veren Vodafone Türkiye'nin, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılayabilmesi için geliştirdiği "Vodafone Yanımda" uygulaması gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif dijital müşteri sayısı 10,6 milyona ulaşırken, uygulamanın aylık kullanım trafiği ise 200 milyonu aştı.

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2018-19 mali yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,3 artışla 1.128 petabyte’a yükseldi.

"Dijitalleşmenin öncü operatörü” olma hedefi ile dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterileri ile kuvvetli bir bağ kurmaya odaklanan Vodafone Türkiye, bu dönemde tüm zamanların en düşük abone kayıp oranına imza attı. Vodafone Türkiye’nin geçen yılın aynı dönemine göre sabit hizmetler abone kayıp oranı 11 puan, mobil abone kayıp oranı ise 2,2 puan iyileşti.

İşletmelerin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal servis gelirlerini 2018-19 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artırdı.

"Daha dijital, daha çevik, daha hızlı ve daha basit bir şirket olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, Vodafone olarak hedeflerinin, sadece bağlantı sağlayan bir operatör olmaktan çıkıp bir dijital teknoloji şirketine dönüşmek olduğunu belirtti.

Deegan, hem çalışanları hem de müşterileri nezdinde daha dijital, daha çevik, daha hızlı ve daha basit bir şirket olmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vodafone’un müşterilerine benzersiz dijital deneyim sunan bir şirket olarak bilinmesini istiyoruz ve yatırımlarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2018-19 mali yılında toplam 1,5 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine katkıda bulunduk. Diğer yandan, Vodafone Vitrin dijital iş ortaklığı programı ve yerli iş ortaklarımız ve öğrencilerimizle birlikte teknoloji geliştirmek üzere açtığımız İTÜ Vodafone Future Lab gibi inisiyatiflerimizle yerli üretime sürekli ve düzenli destek vermek üzere önemli adımlar attık.

Ayrıca 'Vodafone Vitrin' programımızın 'Vodafone Yanımda' uygulamasına entegrasyonu ile yerel ve global iş ortaklıklarımızı genişleterek bir teknoloji şirketi olma yönünde önemli aksiyonlarımıza devam ettik. Son olarak, ortak altyapı konusunun sektörümüzdeki tüm taraflar için önemli faydalar getireceğine inanıyoruz. Turkcell ve Türksat ile yaptığımız stratejik ortaklıklar sayesinde, ülke genelinde daha fazla sayıda haneye Yeni Nesil Erişim servisleri sunuyoruz."

Kaynak: AA