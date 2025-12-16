Vodafone Türkiye’den 480 milyar TL’yi aşan yatırım

Türkiye’de gelecek yıl 20’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Vodafone’un bugüne kadar yaptığı yatırımların reel değeri 480 milyar TL’yi aştı. Şirket, 2026 yılında hayata geçireceği 5G lansmanıyla kapsama alanı ve kullanıcı sayısı bakımından Vodafone Grubu’nun dünya genelindeki en büyük 5G açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Vodafone Türkiye, ekim ayında gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde verdiği teklifle, Türkiye’ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı. Şirket, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde ve 922 ilçede 5G hizmeti sunmayı hedefliyor.

Son 5 yılda şebekesine 80 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Vodafone Türkiye, bu süreçte kapasitesini 3 katın üzerinde artırdı. Şirket, müşteri deneyimine yönelik yatırımlarının da etkisiyle son 5 yıldır sektörde en düşük müşteri kaybına sahip operatör konumunda bulunuyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2026’yı şirket için “5G yılı” olarak tanımladıklarını belirterek, “Global tecrübemiz, yerel uygulama gücümüz, sağlam altyapımız ve müşteri deneyimine yönelik yenilikçi uygulamalarımızla 5G’li yeni döneme dünden hazırız” dedi.

Güçlü finansal performans

Vodafone Türkiye’nin Nisan–Eylül 2025 döneminde servis gelirleri 64,8 milyar TL’ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 23,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde mobil abone sayısı 25,5 milyona, sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyona yükseldi.

Şirketin dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon olurken, aylık toplam etkileşim sayısı 430 milyon olarak kaydedildi. Vodafone müşterilerinin mobil veri kullanımı ise 2.721 petabyte seviyesine çıktı.

Fiber ve veri merkezi yatırımları

Vodafone Türkiye, Türksat ile gerçekleştirdiği stratejik altyapı iş birliği kapsamında 2026 başından itibaren 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti sunacak. Şirket, farklı altyapıları da kullanarak toplamda 23,7 milyon haneye fiber erişim sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir’de kurulan ve toplam yatırım tutarı 100 milyon dolara ulaşacak veri merkezinin 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Kurumsal ve dijital büyüme

“Vodafone Business” markası altında 2,1 milyon KOBİ’ye ve 6 bin büyük ölçekli kuruma hizmet sunan şirket, bulut ve siber güvenlik alanlarında çift haneli büyüme kaydetti. Vodafone, kurumsal müşterilerinin büyük bölümünü dijital servislerin tek platformdan yönetildiği Red Konsol’a taşımayı hedefliyor.