Vodafone Türkiye'den kıtalararası ilk terabit IP bağlantısı

Vodafone Türkiye, Asya ve Avrupa’yı ilk kıtalararası 1 tbps (terabit/s) temiz kanal IP arayüzüne bağlayan bir denemeyi başarıyla tamamladı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Türkiye’nin geleceğe dönük IP mimarisine yönelik devam eden modernizasyon çabasının bir parçası olarak kapasitif anlamda önemli bir adım atılmış oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, kullanılan bu teknoloji sayesinde 1 terabit/s iki bağlantı noktasının birbirine bağlanarak Vodafone Türkiye şebekesinde kıtalararası test trafiğinin taşındığını bildirdi.

Bu gelişmenin Türkiye’nin dijitalleşme sürecine de ciddi katkılar sunacağını vurgulayan Rerolle, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil telekom şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz. Tüketiciler, ev çalışanları ve işletmelerden gelen, değişen ve büyüyen internet trafiği modelleri, servis sağlayıcı şebekelerinin kapasite sınırlarını zorluyor. Vodafone, terabit arayüzlere sahip yönlendiricileri kullanarak, yeni nesil uygulamaları ve erişim teknolojilerini desteklemek için IP şebekesinin kapasitesini 10 kat artırabilecek. Bu teknoloji, Türkiye’nin uluslararası veri pazarındaki kabiliyetlerini artırarak bölgede güçlü bir oyuncu olmasına katkı sağlamakla birlikte, yüksek kapasiteli, düşük gecikmeli 5G hizmetlerinin sağlanması için önemli bir kilometretaşı aşılmış oldu."