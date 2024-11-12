Vodafone Türkiye'den nisan-eylül döneminde 42,1 milyar lira gelir

Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2024) sonuçlarını paylaştı.

Buna göre şirketin servis gelirleri bu dönemde 42,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) 15 milyar lira oldu.

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29 (UMS 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 39,5 milyar lira ve FAVÖK 17,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Abone sayısı 25 milyon

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, Makinelerarası İletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 20,2 milyona yükseltti. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 2 bin 520 petabyte'a (PB) yükseldi.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak, Türkiye'nin dijital ve sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Mali yıllarının ilk yarısında servis gelirlerinin 42,1 milyar lira olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Aksoy, "Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,6 milyona ulaştı. Teknolojinin ekonomik ve sosyal açıdan sunduğu fırsatları ülkemizle en etkin şekilde buluşturmak ve Türkiye'yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.