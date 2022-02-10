Vodafone Türkiye'den yurt dışına üst düzey transfer

İcra kurulunda yeni bir yapılanmaya giden Vodafone Türkiye, aynı zamanda yönetici ihracına da devam ediyor. Şirkette 2017’den bu yana Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Emre Ergun Vodafone Grubu’na transfer oldu.

Ergun, Vodafone Grubu Dijital, Perakende ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu Ticari Operasyonlar Grup Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

Vodafone Türkiye Strateji, İş Geliştirme ve Toptan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Levent Gemici ise mevcut rolüne ek olarak Müşteri Operasyonları sorumluluğunu da üstlendi.

Emre Ergun, Vodafone Türkiye’ye katıldığı dönemde, dijital müşteri hizmetleri, otomasyon ve müşteri deneyimine odaklı ekiplerin kurulmasında; dijitalleşme ve büyük veri yaklaşımıyla müşteri operasyonlarının ticari bir kanala dönüşmesinde güçlü bir liderlik sergiledi. Kişisel dijital asistan TOBi, Bireysel Çağrı Merkezi ve Kurumsal Hizmetler alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla Vodafone Türkiye’nin Vodafone Grubu içinde öncü olmasını sağladı. Vodafone Türkiye, Ergun’un liderliğinde stratejik Müşteri Hizmetleri programları ve müşteri yetkilileri aracılığıyla yapılan satışlar konusunda öncü bir rol üstlendi ve yüzde 100 evden çalışma modelini hayata geçiren ilk Vodafone şirketi oldu.

Ergun, Müşteri Operasyonları ekibinin yeni bir vizyonla tekrar kurgulanması ve bir mükemmeliyet merkezine dönüştürülmesi konusunda da güçlü bir liderlik sergiledi. Ergun ayrıca Şubat 2021’den itibaren Türkiye’de Dijital Finansal Servisler ve Pazaryeri alanına; Ekim 2021’de lansmanı yapılan ve telekom sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu Her Şey Yanımda’ya liderlik etti.

Emre Ergun, yeni görevinde, yerel pazarlarla işbirliği halinde TOBi ve global Vodafone Yanımda platformları ve perakende dijital dönüşüm programları gibi stratejik girişimlerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere Vodafone’un Dijital, Müşteri Operasyonları ve Perakende stratejilerinin uygulanmasından sorumlu olacak.

Aylık aktif 50 milyonun üzerinde dijital kullanıcı, 6 binin üzerinde mağaza, 16 ülkede online mağazalar, dijital müşteri kazanımı ve yönetimi, aylık 30 milyonun üzerinde TOBi işlemini kapsayan bir ekosistemi yönetecek olan Ergun, bu rolünde, Vodafone Grubu Ticari Faaliyetler ve Operasyonlardan Sorumlu Grup İcra Kurulu Başkanı Alex Froment-Curtil’e raporlayacak.

Gemici, kolektif strateji yönetimine öncülük etti

Vodafone Türkiye ailesine 2010 yılında Fiyatlama ve Kârlılık Direktörü olarak katılan Levent Gemici, ardından Kurumsal İş Biriminde mobil ve sabit ürün yönetimi, fiyatlama ve müşteri değer yönetimi ekiplerine liderlik etti. Eylül 2017’de Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine atanan Gemici, bu rolünde, kolektif strateji yönetimi ve çalışma gruplarının işleyişine öncülük etti, şirketin yeni ortaklık projelerine İcra Kurulu üyeleriyle birlikte yön verdi.

Mayıs 2021’de Vodafone Türkiye İş Geliştirme ve Toptan Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Gemici, mevcut rolüne ek olarak Müşteri Operasyonları sorumluluğunu da üstlendi. Kariyerine “Lafarge Group Global Strateji” ekibinde başlayan Gemici, 2001’de Türkiye’de telekom sektörüne katıldı ve finansal planlama, pazarlama, regülasyon ve satış ekiplerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Galatasaray Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Gemici, Paris-Dauphine Üniversitesi’nde master yaptı.