Vodafone Türkiye'nin abone sayısı 23 milyonu aştı

01 Şubat 2018

Vodafone Türkiye, ekim-aralık dönemine ait 3. çeyrek (Şirketin mali yılı nisan ayında başlıyor) sonuçlarını açıkladı.

Mali yılın 3. çeyreğinde şirketin servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artarak 2,3 milyar TL'ye ulaştı.

Bu dönemde şirket abonelerinin veri kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüyerek yaklaşık 186 petabyte'a ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketin mobil abone sayısı 23,2 milyon olarak gerçekleşirken, faturalı abonelerin toplam içindeki oranı yüzde 50,6 oldu. Böylece Vodafone Türkiye tarihinde ilk kez faturalı aboneler, faturasız abone sayısını geçti. Şirketin 4.5G abone sayısı ise 11 milyonu aştı.

Şirket performansını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "2017-18 finansal yılımızın 3. çeyreği, istikrarlı büyümemizi devam ettirdiğimiz güçlü bir dönem oldu. Bu çeyrekte, bir 'toplam telekomünikasyon şirketi' olarak hem 4.5G hizmetlerimize hem de toplam genişbant hizmetlerimize odaklandık. Müşterilerimizin data kullanım oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüdü. Diğer yandan sabit hizmetlerimizde günden güne büyümemiz devam ediyor. Bu açıdan hem mobil hem sabit hizmetlerimizde hızlı bir büyüme göstermekten son derecede mutluyuz" yorumunda bulundu.