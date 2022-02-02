Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri 3. çeyrekte yüzde 22 artı

Vodafone Türkiye, istikrarlı büyümesini 2021-22 mali yılının 3. çeyreğinde de sürdürdü. Ekim-Aralık 2021 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre 22 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın 3. çeyreğinde 4,5 milyar TL’ye ulaştı.



2021-22 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 24,2 milyon olarak gerçekleşti. M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27 milyon oldu.

Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon artışla 16,4 milyona çıkarak, toplam abone bazının yüzde 67,9’unu oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 99,6 bin net artışla 3. çeyrek sonunda 1,3 milyonu aştı.

Aylık 18 milyon dijital müşteri

Dijital müşteri deneyimini merkeze aldığı ürün ve servislerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Vodafone’un Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 500 milyonu buldu.

Data kullanımı yüzde 28,2 arttı

Vodafone Türkiye abonelerinin toplam data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 artışla 796 petabyte'ı aştı. Türkiye’nin 81 ilinde 24,5 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Finansman kuruldu

Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefleyen Vodafone, holding yapılanması altında faaliyet gösteren şirketlerine bir yenisini daha ekledi. Geçen yılın sonunda faaliyet izni alan Vodafone Finansman A.Ş. ile başlangıç olarak KOBİ ve ticari iş ortaklarının ihtiyaç duyacakları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için finansman desteği verilecek.

Yeni nesil mağazalar kuruyor

Vodafone, ülke geneline yayılan 1.000’e yakın mağazasıyla ekonomiye katkısını artırarak sürdürüyor. Vodafone mağazalarına ek olarak Vodafone Evde, Vodafone Dağıtım Merkezi, Vodafone Hizmet Noktaları ile birlikte şirketin toplam satış noktası 6 bini aşarken, toplam çalışan sayısı ise 11 bin 350’yi buluyor. Yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarını da yenilemeye başlayan Vodafone, değişen alışveriş alışkanlıklarına uygun olarak mağazalarını daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürüyor. Aynı zamanda mağazalarına sürdürülebilir ve çevreci bir kimlik de kazandırmayı hedefleyen Vodafone, yeni nesil mağazalarında yüzde 95’i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemeler kullanıyor.

“Yatırımlarımıza devam edeceğiz”

2021-22 mali yılının 3. çeyrek rakamlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Yeni Nesil Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz sonucu mali yılımızın 3. çeyreğinde servis gelirlerimiz yüzde 22 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaştı. Diğer yandan, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyonu aştı. Dünyada 70’i aşkın ülkede 180’in üzerinde ticari 5G şebekesinin kullanıma sunulduğunu görüyoruz. Biz de ülkemizde uygun yatırım koşullarının oluşması sağlanarak, frekans tahsislerinin bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şifahen paylaşılan 2022’de ihalenin gerçekleştirilmesi ve 2023 yılının başında hizmetin devreye alınması takviminin doğru bir zamanlama olacağını değerlendiriyor ve destekliyoruz. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 2022 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşmenin önü açıldıkça biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”