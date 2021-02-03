Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri yüzde 17,7 arttı

Vodadafone Türkiye, yakaladığı büyüme performansını 2020-2021 mali yılının 3. çeyreğinde de sürdürdü.

Vofafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artırdı. Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın 3. çeyreğinde 3,6 milyar TL'yi aştı.

2020-2021 mali yılının üçüncü çeyrek sonu itibarıyla şirketin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,7 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 milyon artışla 15,2 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 65'ini oluşturdu. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 209 bin net abone artışı ile 3. çeyrek sonunda 1,2 milyonu aştı.

Aylık 16,3 milyon aktif müşteri

Şirketin "Vodafone Yanımda", online self servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,3 milyonu aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı yüzde 51,3 artışla 621 petabyte'ın üzerine çıktı. Türkiye'nin 81 ilinde 23,2 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatörlerden biri oldu.

"Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye, global olarak da ana stratejimizi oluşturan dijitalleşme konusunda grubumuz içinde öncü bir pazar. Türkiye'nin hak ettiği dijitalleşme seviyesine ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. ‘Vodafone Yanımda’, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16,3 milyonu aştı. Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 2021 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşmenin önü açıldıkça biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi sürdüreceğiz."