Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri yüzde 20,2 arttı

Vodafone, Nisan-Eylül 2021 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 8,2 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 2,8 milyar TL’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye, bu sonuçlarla son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attı. Güçlü büyüme performansını yatırımlarla destekleyen Vodafone Türkiye, mali yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL’lik yatırım yaptı.

Abone sayısı arttı

Nisan-Eylül 2021 döneminde mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 715 bin net abone artışıyla 24,7 milyona yükselen Vodafone Türkiye’nin M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27,4 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı 16,1 milyonu aşarken, toplam abone bazının yüze 65,2’sine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı, son 12 ayda 116 bin net artışla ilk mali yarıyılda 1,3 milyona yaklaştı.

Dijital kanalları ayda 17,6 milyon kişi kullandı

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone’un, mali yılın ilk yarısında Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,6 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 700 milyonu buldu.

TOBi’den yüzde 92’lik doğru anlama ve çözüm oranı

Vodafone, TOBi ile müşterilerinin hayatlarına dokunmaya devam etti. Vodafone Yanımda, WhatsApp, Sesli Yanıt Sistemi gibi selfservis kanallarının tamamında 800’ün üzerinde farklı işlem yapabilen TOBi, aylık 3,7 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 8 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. TOBi, yüzde 92’lik doğru anlama ve çözüm oranıyla da önemli bir başarıya imza attı. Müşterilerin yüzde 96'sı TOBi'yi kullandıktan sonra bir hafta içinde çağrı merkezini aramaya ihtiyaç duymadı.

Data kullanımında yüzde 39,6 artış

Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam data kullanımı, 2021-22 mali yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,6 artışla 1.566 petabyte’a ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 24,3 bine yakın 4.5G iletişim noktasıyla hizmet veren Vodafone Türkiye. 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Pay kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı

Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay de mali yılın ilk yarısında hızlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Pay uygulamasının indirme sayısı 632 bine ulaşırken, Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı. Vodafone Türkiye’nin mobil ödeme kullanıcı sayısı yüzde 35 arttı, mobil ödeme işlem hacmi ise yüzde 44 yükseldi. Diğer yandan, Vodafone Finansman A.Ş. şirketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Bu şirket aracılığıyla KOBİ ve ticari iş ortakların ihtiyaç duyacakları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için finansman desteği verilecek. Vodafone müşterilerine dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunan Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri şirketi ise 50 bin aktif poliçeye ulaştı.

Online alışveriş platformu açtı

Yeni online alışveriş platformu Her Şey Yanımda ile 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 600 bini aşkın ürün sunan Vodafone, platformun ilk yılında aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefliyor. Platformu bugüne kadar 6 milyon kullanıcı ziyaret etti ve 30 bin sipariş teslim edildi. Vodafone, aynı zamanda müşterilerin Her Şey Yanımda’dan yapacakları her alışveriş için Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) 3 TL bağış yapacak.

Kadın çalışan oranında hedef, yüzde 50

Amaç odaklı vizyonu doğrultusunda yaptığı her işin Dahiliyet, Çevre ve Dijital Toplum alanlarından birine dokunmasını hedefleyen Vodafone, bu kapsamda Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiği projelerle 1,1 milyon çocuk ve gencin yanı sıra 950 bin kadının dahil olduğu toplam 4,2 milyon kişiye erişti. Özellikle kadınların güçlenmesi konusunda önemli çalışmaları bulunan Vodafone, hem 2025 yılına kadar şirket genelinde, hem de bu yılın sonuna kadar liderlik ekibinde kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Hibrit çalışma dönemi başladı

Vodafone Türkiye 1 Eylül itibarıyla hibrit çalışma düzenine geçti. Çalışma düzeninin kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiği yeni modelde, ekip bazında değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak haftanın 1-2 günü ofisten, diğer günler uzaktan çalışılıyor. Ofislerin yüzde 50 kapasiteyle kullanıldığı hibrit düzende, çalışanlara hibrit modele uygun olarak dijital yemek kartından ulaşım ödeneğine kadar çeşitli yan haklar da sağlanıyor. Vodafone, hibrit çalışma kapsamında “20 gün dilediğin yerden çalış” uygulamasını da hayata geçirdi.

“İstikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone Türkiye olarak, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimizi yüzde 20,2* artırarak son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attık. Büyüme performansımızı yatırımlarla da destekledik ve mali yılımızın ilk yarısında 1,1 milyar TL’lik yatırım yaptık. Diğer yandan, şirketimizin 15. yılı vesilesiyle hazırladığımız ekonomik etki analizine göre, bu süreçte Türkiye ekonomisine sağladığımız doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL’ye ulaştı, toplam yatırımımızın reel değeri 63 milyar TL olarak gerçekleşti. Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ‘Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business’ unsurlarını içeren bir büyüme planı oluşturduk. Altyapıda ana hedefimiz, müşterilerimize hem mobilde hem sabitte sınırsız bir deneyim yaşatmak. Vodafone Yanımda’nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir ‘süper uygulama’ olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kurumsal alanda yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yılda katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkımızı artırarak sürdüreceğiz.”