Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri yüzde 21,7 arttı

Vodafone, Nisan 2021-Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) yüzde 23,8 artışla yaklaşık 5,7 milyar TL’yi aştı. Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2021-22 mali yıl sonu itibarıyla 24,4 milyona ulaşırken, M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27,3 milyon oldu.

Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1,3 milyon artış ile 16,8 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 68,8’ini faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 120 bin sabit genişbant müşterisi kazanarak toplam 1,3 milyon müşteriyi aştı. Toplam yatırımı 2,6 milyar TL olan şirketin servis gelirleri yüzde 21,7 organik büyüme ile 17,2 milyar TL oldu.

Dijital müşteri sayısı 18,8 milyona ulaştı

Vodafone’un 2021-22 mali yılında Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18,8 milyona yükseldi. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 440 milyona yaklaştı.

Data kullanımı yüzde 34,8 arttı

Vodafone Türkiye müşterilerinin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34,8 artarak 3.258 petabyte olarak gerçekleşti.

Vodafone, dijital asistan TOBi ile müşterilerinin hayatındaki ana noktalara dokunmaya devam etti. Vodafone Yanımda, WhatsApp, Sesli Yanıt Sistemi gibi selfservis kanallarının tamamında bine yakın farklı işlem yapabilen TOBi, aylık 4 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 10 milyon sohbet gerçekleştirdi. Doğru anlama ve çözüm oranı yüzde 92 olan TOBi, Vodafone’un bireysel ve kurumsal müşterilerine asistanlık yapmanın yanı sıra Her Şey Yanımda ve Süpermarket Yanımda gibi platformlarda da müşterilere destek oluyor.

Mağaza kanalında dönüşüm

Vodafone, bu dönemde yeni nesil mağazaların sayısını 90’a çıkardı. Vodafone, tüm mağazalarına ve bin 500 dijital hizmet noktasına yaygınlaştırdığı yeni “Gel İncele Adresine Gönderelim” hizmetiyle, sadece online mağazada satışa sunulan ürünleri fiziksel mağazalarda inceledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi üzerinden sipariş verme ve adrese teslim alma imkânı sunuyor. Vodafone, çok yakında Metaverse’de de mağaza açarak ziyaretçilerine yeni nesil dijital deneyim yaşatacak.

Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay de 2021-22 mali yılını başarıyla kapattı. Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 3,7 milyonu aştı.

"En hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı şirketi olmayı hedefliyoruz"

2021-22 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, Türkiye pazarında 16 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. 2021-22 mali yılında toplam 2,6 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ‘Yeni Nesil Bağlantı, Dijital Operatör ve Kurumsal Çözümler’ unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz. Vodafone Holding bünyesinde faaliyet gösteren 13 şirketimizle dijital servisler hedefimize giden yolda her geçen gün daha da büyüyoruz.”