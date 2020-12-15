Vodafone Türkiye’nin yeni CEO'su Engin Aksoy oldu

Üst düzey yönetim değişikliğine giden Vodafone Türkiye, CEO olarak Engin Aksoy'u atadı.

Aksoy görevi, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla devralacak.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Alex Froment Curtil Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine atanmasıyla CEO'luk görevine Engin Aksoy getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Vodafone Türkiye ailesine 2008 yılında katılan Engin Aksoy, 2017’den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aksoy, Vodafone Yanımda platformunun oluşturulması, büyümeyi destekleyen çok kanallı kampanya yönetimi araçlarının geliştirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, perakende kanallarının dijitalleştirilmesi dahil pek çok projeye liderlik etti. Vodafone Türkiye’de daha önce satış, pazarlama ve kurumsal iş birimi alanlarında üst düzey görevler üstlenen Aksoy, şirketin U-dönüşü plan ve stratejisi kapsamında satış, dağıtım ve kanal yapısına odaklanarak önemli katkılarda bulundu. Coca-Cola İçecek, Michelin ve Nike’da da üst düzey görevler üstlenen Aksoy, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve Oxford Business College Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi sahibi."