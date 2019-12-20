Vodafone Türkiye'ye "Altın Stevie" ödülü

20 Aralık 2019

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, ülkenin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone Türkiye, dünya çapında başarılı kadın girişimci, yönetici ve çalışanların yanı sıra kadınlara yönelik örnek çalışmalarıyla dikkati çeken organizasyonları da ödüllendiren 16. Stevie İş Hayatında Kadın Ödülleri'nde "Altın Stevie" aldı.

Şirket, bu yıl dünyanın dört bir yanından 1500'ü aşkın başvurunun yapıldığı Stevie İş Hayatında Kadın Ödülleri'nde, teknoloji ve satış fonksiyonlarında kadın çalışan oranını artırmak amacıyla hayata geçirdiği İçindeki Gücü Keşfet Programı, Teknolojide Kadın Gücü Programı, Teknolojide Kadın Staj Programı, Satışta Kadın Staj Programı; ayrıca, çalışanlarını aile içi şiddete karşı desteklemek amacıyla yayınladığı Aile İçi Şiddet Prosedürü ile “Kadınların Güçlenmesi ve Desteklenmesi” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

"Kadınlar için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Kadınların üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olabilmeleri için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

İş süreçlerinden başlayarak toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalıştıklarını aktaran Bayram, çeşitliliği, iş yapış biçimlerinin bir parçası olarak gördüklerini ve kültürlerinin merkezine koyduklarını bildirdi.

Bayram, şirketlerinde kadın ve erkeklerin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü oluşturulmasına önem verdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayata geçirdiğimiz projelerle global iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie İş Hayatında Kadın Ödülleri’nde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ödül alan projelerimizden İçindeki Gücü Keşfet, Teknolojide Kadın Gücü, Teknolojide Kadın Staj Programı ve Satışta Kadın Staj Programı ile şirketimizde teknoloji ve satış fonksiyonlarında kadın çalışan oranını artırmayı; Aile İçi Şiddet Prosedürü ile ise aile içi şiddetin belirtilerinin tanınmasını, çalışanımıza destek olmayı ve çalışanlarımızın konuyla ilgili doğru adreslere yönlendirilmesini hedefliyoruz. Vodafone Türkiye olarak, uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."