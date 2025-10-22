Vodafone Türkiye’yi stratejik bir merkeze dönüştürecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

5G yetkilendirme ihale­sinde ödedikleri tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü ulus­lararası doğrudan yatırıma im­za atan Vodafone, aldığı fre­kanslarla 81 il ve 922 ilçede 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hiz­meti sunacak.

Vodafone Gru­bu’nun test ve inovasyon orta­mını İspanya’dan İstanbul’a taşıdığını ifade eden Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye’nin 6G’ye giden yol­da global ölçekte stratejik bir merkez haline geldiğini söy­ledi. Proje kapsamında İstan­bul’da bir açık alan test ortamı kurduklarını aktaran Aksoy, “Burada yeni nesil mobil şebe­kede Open RAN, Massive MI­MO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özelliğin test edildiği ve refe­rans alındığı bir ortam sunula­cak. Kapsamda hem yerli hem de uluslararası mobil tedarik­çi firmalarımız olacak. 5G ve 6G’ye giden yol için yenilik­çi çözümler tanıtılacak.

Teda­rikçiler bu çözümleri Vodafo­ne Türkiye’nin test şebekesin­de hayata geçirecek. BESTT ile Türkiye’yi hem yerel pazar hem de Vodafone Grubu’nun tüm pazarları için mobil şebe­kede bir inovasyon üssü konu­muna getirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, Türkiye’nin global teknoloji ekosisteminde söz sahibi olmasına katkı sağlaya­cak” diye konuştu.

Aksoy, dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkedeki tek operatör olarak bu teknolo­jiye dünden hazır olduklarını bir kez daha vurguladı. Kapsa­ma ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacağı­na dikkat çeken Aksoy, 5G yet­kilendirme ihalesinin yapıl­masından mutluluk duydukla­rını belirtti. Aksoy, “Bu ihaleyi ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değer­lendiriyoruz. Yetkilendirme ihalesinin esas kazananı tüm Türkiye oldu. İhalede ödediği­miz tutarla 2025 yılında Türki­ye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırı­ma imza attık” ifadelerini kul­landı.

“İhtiyaç duyduğumuz frekansları aldık”

İhalede güçlü bir 5G şebeke­si için ihtiyaç duydukları fre­kansları aldıklarını belirten Engin Aksoy, şöyle devam etti:

“Dünyada 5G için en yay­gın kullanılan ve geniş kapsa­ma ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak da­ğıtıldığını görmek bizi mem­nun etti. Diğer tahsis edilen 3.5 GHz bandının yüzde 71’i ihale şartnamesiyle eşit ola­rak dağıtılmıştı.

Bunun arka­sındaki mantık, operatörlere ihtiyaç duyacakları yeterli fre­kansların rekabet gözetmek­sizin verilmesiydi. Zira kamu politikası önce abonenin ihti­yacını gözetmekle sorumlu ve bu çerçevede güçlü bir 5G hiz­meti için böyle bir eşit tahsiste bulundu. Geri kalan frekans­lar için de her operatör kendi değer ve maliyet bileşenleri­ne, altyapısına ve ihtiyaçları­na göre tercihte bulundu. Bu sonuçla birlikte Türkiye’de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerek­li spektrum dengesini sağla­mış durumdayız. Deneyimle­rimize ve iş planlarımıza da­yalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozis­yona ulaştığımızı söyleyebi­lirim.

Başka bir deyişle, güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacı­mız olan frekansları aldık. Ül­kemize 5G’yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkânlara sahibiz. 5G tekno­lojisinin sağlayacağı gözle gö­rülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız. Teknolojik yatı­rımlarımızı sürdürerek müş­terilerimize güçlü bir 5G alt­yapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız. 5G uyumlu olan altyapımızda 5G yetkilendir­me çerçevemiz doğrultusun­da hazırlıklarımıza son şeklini vereceğiz.”

Son 5 yıldır 5G için yoğun bir biçimde hazırlandıklarını be­lirten Aksoy, 5G hazırlıklarına gerek özel izinlerle yaptıkları projelerle, gerekse sanayiye yö­nelik uygulamalarıyla uzun za­man önce başladıklarını iletti.

“Altyapımız 5G’ye hazır”

5G’ye geçişi kolaylaştırmak için cihaz tarafında da yoğun çalışmalar yaptıklarını da söy­leyen Aksoy, “Marka iş birlik­lerimiz sayesinde 5G uyumlu cihazlarda özel kampanyalar ve indirimler sunuyoruz. Ye­ni çıkan 5G cihazların pazara daha hızlı girmesi için üretici­lerle yakın iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar Samsung, Xia­omi, Techo, Oppo, Vivo, Nubia gibi firmalarla önemli iş bir­likleri yaptık.

Samsung’un 5G uyumlu en uygun fiyatlı telefo­nunu Türkiye’ye getirdik. Tür­kiye’de 12 taksitle portföyünde ilk 5G’li cihazı satan operatör olduk ve önemli satış rakam­larına ulaştık. 5G uyumlu ci­haz kullanımını artırmak için müşterilerimize hem fiyat hem erişilebilirlik açısından avan­tajlar sunmaya devam edece­ğiz” açıklamasında bulundu.

Sahadaki tüm ekipmanla­rının 5G’ye hazır ve uygun du­rumda olduğunu kaydeden En­gin Aksoy, “Son 5 yılda sahada en fazla kapasite iyileştirme­si yapan operatörüz. Alman­ya merkezli bağımsız araştır­ma şirketi umlaut’un Nisan 2025’te yaptığı değerlendir­mede Türkiye’de performan­sı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Şirketimizin sunduğu 4.5G bağlantı kalite­si ve güvenilirliği umlaut’un yaptığı bu testlerle onaylandı. 1000 üzerinden 893 puanla İs­tanbul’da, 885 puanla ülke ça­pında en yüksek puanı aldık” diye konuştu.

5G uyumlu cihazlarda 5 bin TL’ye kadar indirim

5G yetkilendirme ihalesinin hemen ardından bir kampanya düzenlediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “5G sevincimizi müşterilerimizle kutlamak istedik. 16 Ekim’den başlayarak 5 gün boyunca her gün mobil internetten 5G’li cihaz indirimlerine bir hediye verdiğimiz kampanyayı hayata geçirdik.

Yaklaşık 3 milyon müşterimize toplam 300 milyon TL fayda sağladık. Hemen arkasından yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye, Vodafone FLEX ile müşterilerimize Vodafone’da kaldığı yıla göre seçili 5G uyumlu cihazlarda 5 bin TL’ye varan indirim sunuyoruz. Bu gibi kampanyalarla müşterilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.