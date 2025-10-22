Vodafone Türkiye’yi stratejik bir merkeze dönüştürecek
Vodafone Grubu, test ve inovasyon ortamını İspanya’dan İstanbul’a taşıdığını duyurdu. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Türkiye, 6G’ye giden yolda global ölçekte stratejik bir merkez haline geldi. İstanbul’da bir açık alan test ortamı kurduk. Türkiye’ye yapılan en büyük 3'üncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
5G yetkilendirme ihalesinde ödedikleri tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza atan Vodafone, aldığı frekanslarla 81 il ve 922 ilçede 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunacak.
Vodafone Grubu’nun test ve inovasyon ortamını İspanya’dan İstanbul’a taşıdığını ifade eden Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye’nin 6G’ye giden yolda global ölçekte stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi. Proje kapsamında İstanbul’da bir açık alan test ortamı kurduklarını aktaran Aksoy, “Burada yeni nesil mobil şebekede Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özelliğin test edildiği ve referans alındığı bir ortam sunulacak. Kapsamda hem yerli hem de uluslararası mobil tedarikçi firmalarımız olacak. 5G ve 6G’ye giden yol için yenilikçi çözümler tanıtılacak.
Tedarikçiler bu çözümleri Vodafone Türkiye’nin test şebekesinde hayata geçirecek. BESTT ile Türkiye’yi hem yerel pazar hem de Vodafone Grubu’nun tüm pazarları için mobil şebekede bir inovasyon üssü konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, Türkiye’nin global teknoloji ekosisteminde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.
Aksoy, dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkedeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazır olduklarını bir kez daha vurguladı. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacağına dikkat çeken Aksoy, 5G yetkilendirme ihalesinin yapılmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Aksoy, “Bu ihaleyi ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Yetkilendirme ihalesinin esas kazananı tüm Türkiye oldu. İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık” ifadelerini kullandı.
“İhtiyaç duyduğumuz frekansları aldık”
İhalede güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyaç duydukları frekansları aldıklarını belirten Engin Aksoy, şöyle devam etti:
“Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. Diğer tahsis edilen 3.5 GHz bandının yüzde 71’i ihale şartnamesiyle eşit olarak dağıtılmıştı.
Bunun arkasındaki mantık, operatörlere ihtiyaç duyacakları yeterli frekansların rekabet gözetmeksizin verilmesiydi. Zira kamu politikası önce abonenin ihtiyacını gözetmekle sorumlu ve bu çerçevede güçlü bir 5G hizmeti için böyle bir eşit tahsiste bulundu. Geri kalan frekanslar için de her operatör kendi değer ve maliyet bileşenlerine, altyapısına ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulundu. Bu sonuçla birlikte Türkiye’de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Deneyimlerimize ve iş planlarımıza dayalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozisyona ulaştığımızı söyleyebilirim.
Başka bir deyişle, güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. Ülkemize 5G’yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkânlara sahibiz. 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız. Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız. 5G uyumlu olan altyapımızda 5G yetkilendirme çerçevemiz doğrultusunda hazırlıklarımıza son şeklini vereceğiz.”
Son 5 yıldır 5G için yoğun bir biçimde hazırlandıklarını belirten Aksoy, 5G hazırlıklarına gerek özel izinlerle yaptıkları projelerle, gerekse sanayiye yönelik uygulamalarıyla uzun zaman önce başladıklarını iletti.
“Altyapımız 5G’ye hazır”
5G’ye geçişi kolaylaştırmak için cihaz tarafında da yoğun çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Aksoy, “Marka iş birliklerimiz sayesinde 5G uyumlu cihazlarda özel kampanyalar ve indirimler sunuyoruz. Yeni çıkan 5G cihazların pazara daha hızlı girmesi için üreticilerle yakın iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar Samsung, Xiaomi, Techo, Oppo, Vivo, Nubia gibi firmalarla önemli iş birlikleri yaptık.
Samsung’un 5G uyumlu en uygun fiyatlı telefonunu Türkiye’ye getirdik. Türkiye’de 12 taksitle portföyünde ilk 5G’li cihazı satan operatör olduk ve önemli satış rakamlarına ulaştık. 5G uyumlu cihaz kullanımını artırmak için müşterilerimize hem fiyat hem erişilebilirlik açısından avantajlar sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Sahadaki tüm ekipmanlarının 5G’ye hazır ve uygun durumda olduğunu kaydeden Engin Aksoy, “Son 5 yılda sahada en fazla kapasite iyileştirmesi yapan operatörüz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut’un Nisan 2025’te yaptığı değerlendirmede Türkiye’de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Şirketimizin sunduğu 4.5G bağlantı kalitesi ve güvenilirliği umlaut’un yaptığı bu testlerle onaylandı. 1000 üzerinden 893 puanla İstanbul’da, 885 puanla ülke çapında en yüksek puanı aldık” diye konuştu.
5G uyumlu cihazlarda 5 bin TL’ye kadar indirim
5G yetkilendirme ihalesinin hemen ardından bir kampanya düzenlediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “5G sevincimizi müşterilerimizle kutlamak istedik. 16 Ekim’den başlayarak 5 gün boyunca her gün mobil internetten 5G’li cihaz indirimlerine bir hediye verdiğimiz kampanyayı hayata geçirdik.
Yaklaşık 3 milyon müşterimize toplam 300 milyon TL fayda sağladık. Hemen arkasından yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye, Vodafone FLEX ile müşterilerimize Vodafone’da kaldığı yıla göre seçili 5G uyumlu cihazlarda 5 bin TL’ye varan indirim sunuyoruz. Bu gibi kampanyalarla müşterilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.