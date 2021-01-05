Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı 10 kat arttı

Vodafone TV, 2020 yılında da müşterilerine TV ve video içeriği sunmaya devam etti. Vodafon'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve Smart TV üzerinden izleme imkânı sundu.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 5 milyondan fazla indirildi. 2020’de Vodafone TV’nin aylık aktif kullanıcı sayısı 10 kat artarak 1,2 milyona ulaştı. Vodafone TV içeriklerini mobil cihazları üzerinden izlemeyi tercih edenlerin sayısı ise yaklaşık 7 katına çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, “Vodafone TV servisimizle, Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Vodafone TV, 90’ı aşkın TV kanalı ve 6 binin üzerinde seç-izle içeriği ile her zevke hitap eden zengin bir portföye sahip bulunuyor. Vodafone TV, 2020’de de müşterilerimizin ilgi odağı olmayı sürdürdü. Uygulamamız bugüne kadar toplam 5 milyonu aşkın indirme sayısına ulaştı. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.