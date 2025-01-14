Vodafone ve Hepsiburada'dan 1.5 milyar liralık işbirliği

Vodafone ve Hepsiburada'nın hayata geçirdiği 'Vodafone'lulara Özel Hepsiburada' platformu, 16 milyonu aşkın kullanıcılı Vodafone Yanımda uygulamasında hizmete açıldı. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, yeni işbirliğine ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Platformun zamanla daha da geliştirilmesi hedefleniyor

Müşterilerine fayda sağlayacak tüm ürün ve hizmetleri başta dijital olmak üzere tüm kanallardan sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, bu işbirliğiyle, müşterilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi vadettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bu yeni platformla müşterilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirimlere ve alışveriş yaptıkça kazanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek. Hepsiburada ile işbirliğimizi, e-ticarette uzun vadeli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. Gelecekte, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kampanyalar, yeni ürün kategorileri ve ek özellikler ile bu platformu daha da geliştirmeyi planlıyoruz."

Hepsiburada CEO'su Gökçetekinde, "E-ticaret alanındaki çeyrek asırlık tecrübemizi şimdi Vodafone müşterileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone'lulara Özel Hepsiburada platformu, güçlü altyapımız ve geniş ürün yelpazemizle milyonlarca Vodafone müşterisine güvenilir, hızlı ve kullanıcı odaklı bir alışveriş deneyimi sunacak. Vodafone Red'lilere sunduğumuz Hepsiburada Premium üyeliği ile de ek faydalar sağlayacaklar. İki lider teknoloji şirketinin güç birliği sayesinde, bir yılda müşterilerimize 1.5 milyar lira değerinde fayda sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliğimizin, sektöre ilham verecek bir örnek olacağına inanıyorum. Hepsiburada olarak, güçlü ortaklıklarla müşterilerimize daha fazla değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Üyelere özel ayrıcalıklar

İşbirliği kapsamında pek çok avantaj yer alıyor. Bazılarını saymak gerekirse: Platformu ziyaret eden müşteriler, GB kazanımı, indirimler, promosyonlar gibi ayrıcalıklara da sahip olacak.Vodafone, tanıtıma özel olarak, müşterilerine ilk alışverişte 10 GB internet hediye edecek. Ayrıca, Vodafone'lulara özel indirimler, hediye çeki veya çark çevirerek kazanılan indirim kodları sunulacak.

Vodafone Red'e yeni gelen ya da tarifesini Red ile yenileyen müşterilere 12 ay boyunca kullanabilecekleri Hepsiburada Premium paketi sunularak bu paketin ayrıcalıklarından ücretsiz yararlanma imkanı sağlanırken, Red'li müşteriler, Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan Fırsatlar Dünyası'ndaki Red Marka Ayrıcalıkları kısmından alacakları kod ile Hepsiburada Premium üyeliklerini aktive edebilecek.

İşbirliği kapsamında, Hepsiburada Premiumlular, Hepsiburada platformunun içinden alacakları kodu Vodafone internet sitesinde kullanarak, Vodafone'un yeni gelen müşterilere özel tekliflerinden indirimli faydalanabilecek.