Vodafone ve İTÜ'den 'dijitalin geleceği' için işbirliği

30 Nisan 2019

Vodafone ile İstanbul Teknik Üniversitesi, güçlerini birleştirerek Türkiye’nin dijital geleceği için el ele verdi Alanında bir ilk olan akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’de, Vodafone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek.

Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Merkezde ayrıca, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje gruplarının geliştireceği yeni teknoloji çözümleri de Vodafone’un desteğiyle ürüne dönüştürülecek ve bu ürünler dünyaya ihraç edilebilecek. Vodafone’un İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de kurduğu merkez, bir üniversite ile iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.

İTÜ Bilgi Teknolojileri Merkezi’nde bulunan ‘İTÜ Vodafone Future Lab ’in resmi açılışı; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“Bugünün dünyasında geri kalmamak için tek yol, yerli teknoloji geliştirmek”

Konuşmasında, “ULAK’tan 5G Vadisi’ne kadar yerli üretimi destekleyen pek çok projede aktif görev alan Vodafone’u tebrik ediyorum” ifadesini kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şöyle konuştu:

“Her şeyin hızla ilerlediği bugünün dünyasında geri kalmamak için tek yol, yerli teknoloji geliştirmek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu yolda vakit ve nakit kaybetmeden hızla ilerliyoruz. 4.5 G’nin başladığı 2016’da Türkiye’de bu teknolojideki yerlilik oranı yüzde 1-2 iken, bugün bu oranın çift haneli rakamlara çıktığını müjdelemek, daha da artması için çalışmaya devam edeceğimizi de vurgulamak isterim. İTÜ Vodafone Future Lab’de burslu öğrencilerimizin yerli teknolojiler geliştirmesinin desteklenmesini ve burada sunulan yerli teknolojileri önemsiyoruz. Ülke olarak teknolojiyi sadece takip eden değil, üretip takip edilen noktada olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu açıdan Vodafone’u tekrar kutluyor, İTÜ Vodafone Future Lab’in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Yeni nesil teknolojiler konusunda öğrenci ve öğretim üyelerine çalışma fırsatı oluşturacak”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Future Lab açılışında yaptığı konuşmada 3. Nesil üniversite hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli bir adımı daha gerçekleştirdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Karaca, İTÜ Vodafone Future Lab’da; IoT, VR ve yapay zeka alanındaki yeni nesil teknolojilerle araştırmacıların buluşacaklarının altını çizerek, şunları söyledi:

“Akıllı teknoloji üssümüz hem Vodafone’un mevcut teknolojilerinin tecrübe edilebildiği bir laboratuvar, hem de burslu lisansüstü ve lisans öğrencilerimizin neredeyse tamamı yerli paydaşlarla proje geliştirdikleri bir inovasyon merkezi olacak. İTÜ Vodafone Future Lab aslında eğitim alanında da yeni bir dönemin ve dönüşümün de habercisi.”

İTÜ Vodafone Future Lab’ı ‘bir keşif gemisi’ne benzeten Prof. Dr. Karaca, “Belki günümüz keşifleri ahşap gemilerle yapılmıyor ama karşımızda bir kez daha ‘Yeni bir Dünya’ var. Future Lab’deki araştırmacılarımız buraya henüz ayak basmış öncüler olarak, yeni bir dünyanın sunduğu olasılıkları keşfetmek için var” diye konuştu.