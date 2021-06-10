Vodafone, yeni nesil inovasyon merkezini Türkiye'ye kuracak

Tech2025 stratejisi doğrultusunda şebekesini yeniden tasarlayan Vodafone, yeni nesil inovasyon merkezini Türkiye’de kurma kararı aldı. İstanbul’da hayata geçirilecek merkezde, Açık Radyo Erişim (OpenRAN) ve Ağ Tabanlı Platform (NaaP) gibi yeni nesil teknolojiler geliştirilecek.

İlk etapta 26 Türk mühendisin görev yapacağı merkez, hem yerli ve milli üretim ekosisteminin desteklenmesinde, hem de telekomünikasyon sektörünün genel strateji ve mimarisinin gelişmesinde önemli rol üstlenecek. Merkez, aynı zamanda geleceğin dijital teknolojilerinin geliştirilmesinde diğer Vodafone ülkelerine öncülük edecek.

Servis sağlayıcıların yepyeni bir mimariyle şebekesini yeniden tasarlamasını sağlayan OpenRAN, uçtan uca donanım merkezli monolitik şebekeleri yazılım destekli şebekelere dönüştürüyor.

Birlikte çalışabilir ve açık OpenRAN teknolojilerine geçiş, birçok şirkete yenilikçi ürün ve çözümler sağlama fırsatı verirken, 5G şebekelerinin daha hızlı ve etkin dağıtımını mümkün kılıyor ve kişiselleştirilmiş şebekelerin önünü açıyor.

OpenRAN teknolojileriyle günümüz radyo şebekelerinin sınırlamalarının ötesine geçerek daha akıllı, esnek ve otomatikleştirilmiş şebekeler kurmayı planlayan Vodafone, aynı zamanda verimliliği artırmayı, hizmet kalitesini iyileştirmeyi, şebeke dağıtımı ve yönetimi maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Şebeke platformlarının endüstri çözümleri ile karşılıklı ve kolay entegrasyonunu sağlayan yazılım tabanlı bir girişim olan NaaP, şebeke API'lerinin (Uygulama Programlama Arayüzü) tüketicilere, iş platformlarına ve üçüncü taraflara açılmasıyla daha zengin hizmetler sunulmasını, ayrıca iyileştirme ve yeniliklerin hızla hayata geçirilmesini mümkün kılıyor.

Vodafone, NaaP sayesinde, kurumsal altyapısını bulut hizmetleri dünyasına taşırken, Ağ Fonksiyonu Sanallaştırma (NFV) çözümlerinin ötesine geçerek, API tabanlı çözümler sunmayı; böylece, daha fazla değer katan, yenilikçi ve farklı endüstri çözümleri getiren birçok teknolojinin etkinleştiricisi olmayı hedefliyor.

"Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamayı hedeflediklerini belirtti.

Teknoloji ve deneyim ihracının, Vodafone Türkiye için öncelikli bir konu olduğunun altını çizen Rerolle, şunları kaydetti:

"Global deneyimimizi Türkiye’ye aktardığımız gibi, Türkiye’deki başarılı uygulamalarımızı da yurtdışına ihraç ediyoruz. Şimdi bir adım daha atarak, Türkiye’yi Vodafone’un yeni nesil inovasyon merkezi haline getirmeye hazırlanıyoruz. İstanbul’da kurulacak merkezde OpenRAN ve NaaP teknolojileri üzerine çalışılacak. Bu teknolojilerle, uçtan uca yazılım destekli servislerin önünü açmayı, verimliliği ve hizmet çeşitliliğini artırmayı, 5G ve Nesnelerin İnterneti şebekelerine esneklik ve hız kazandırmayı hedefliyoruz. Burada yapacağımız çalışmalar, pazarın şebeke stratejisi ve gelişiminde rol oynayacağı gibi, endüstriye de daha fazla imkân sunacak. Merkezimizin aynı zamanda Türkiye’de yerli ve milli ekosistemin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Vodafone Türkiye olarak, dijitalleşme alanındaki uzmanlığımızla dünyaya örnek olacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."