Vodafone, yerli dijital SIM kart eSIM'i müşterilerine sundu

22 Ekim 2020

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone, akıllı telefonlardaki tamamen yerli üretim yeni nesil dijital sim kart eSIM'i faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerinin hizmetine sundu.

Fiziksel SIM kartların yerine geçecek olan eSIM, uzaktan yönetilebilen ve programlanabilen teknolojisiyle Vodafone müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak. Vodafone müşterileri, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecekleri gibi, yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM’lerini eSIM olarak tercih edebilecek.

"eSIM, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bir 'teknoloji iletişimi şirketi' olarak müşterilerinin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Vodafone olarak, en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Onların ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz, tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM ile akıllı telefonlar artık fiziksel bir SIM karta gerek kalmadan kullanılabilecek. Müşterilerimiz, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecekleri gibi, yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM'lerini eSIM olarak tercih edebilecekler. BTK düzenlemelerine uygun olarak geliştirdiğimiz ve tamamen dijital olarak çalışan eSIM teknolojisiyle müşterilerimize daha esnek, daha güvenli ve daha çevreci bir çözüm sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."