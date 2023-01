Vodafone'a The ONE Awards'tan "İtibarlı" ödül

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Yılın İtibarlısı" ödülünü aldı. Vodafone, bu sonuçla The ONE Awards Büyük Ödülü'nün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, itibarlı ve güvenilir bir şirket olmanın yolunun aynı inanç ve davranışları paylaşmaktan geçtiğine inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müşterinin gönlünü kazanmaya, geleceği yaratmaya, deneyimleyerek hızlı öğrenmeye ve hep birlikte başarmaya dayalı bir çalışma kültürümüz var. Müşterilerimizin bizi hayatlarındaki önemli anlarda yanlarında olan şirket olarak bilmesini istiyoruz. Birlikte çok çalışarak, herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek oluşturmaya odaklanıyoruz. Güçlü bir kurumsal itibar oluşturmaya yönelik uzun soluklu çalışmalarımızla The ONE Awards’ta beşinci kez ‘Yılın İtibarlısı’ ödülünü almaktan gurur ve mutluluk duyduk.



Bu ödül, bize doğru yolda olduğumuzu gösterirken, daha fazlasını yapmak için de motive ediyor. Ödülde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve Vodafone’un hizmet kalitesine güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze görüşme

Verilen bilgiye göre, pazarlama sektörünün önemli referans kaynaklarından biri olan “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”, başarıyı kolektif bir çalışmanın ürünü olarak görüyor ve tüm paydaşları onurlandırmayı hedefliyor.

Özgün bir değerlendirme mekanizmasına sahip olan “The ONE Awards”, Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre Research and Strategic Planning’in gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla hazırlanıyor.

2022 yılı teması “Zorlukları Aşma Becerisi” olarak belirlenen yarışmada, 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 70’i aşkın kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendirildi.