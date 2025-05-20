Vodafone’dan 411 milyon Euro zarar

Vodafone, 2025 mali yılı için 411 milyon Euro zarar açıkladı. Şirketin kamuoyuyla paylaştığı öncü finansal rakamlara göre, yıllık bazda gelirlerinde yüzde 2’lik artış kaydedilmesine rağmen mali tablolar zarar yönünde gerçekleşti.

2024 mali yılında yaklaşık 3,7 milyar Euro kar eden şirket, bu yıl Almanya ve Romanya’daki faaliyetlerine yönelik toplam 4,5 milyar Euroluk değer düşüklüğü gideri nedeniyle zarara geçti. Söz konusu zarar, Vodafone’un mali performansında önemli bir kırılma olarak yorumlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Almanya operasyonlarında yaşanan zorlukların gelecek yıl itibarıyla hafiflemesi ve satışlarda yeniden büyüme beklendiği belirtildi.

Öte yandan Vodafone, yatırımcı güvenini artırmak amacıyla 2 milyar Euro büyüklüğünde yeni bir hisse geri alım programı başlatacağını da duyurdu.