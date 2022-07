Vodafone’dan 5,3 milyar liralık servis geliri

Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2022) sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin servis gelirleri, bu dönemde 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayısı 24,8 milyonu aşarken, M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27,8 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 17,2 milyona yükseltti. Bu dönemde Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,3 milyon olarak gerçekleşti.

Her Şey Yanımda’da satışlar 1,7 milyonu aştı

Vodafone Türkiye, dijital servisler alanında da büyümesini sürdürdü. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunda Süpermarket Yanımda satışları dahil toplam satışlar 1,7 milyonu geçti. Toplam 14 kategoride 2 milyonu aşkın ürünün sunulduğu ve 814 aktif mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatlar sunuyor. Her Şey Yanımda, bugüne kadar 59 milyon kez ziyaret edildi.



Mali yılın ilk çeyrek sonu itibarıyla Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4 milyona yaklaştı.



Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 441 milyonu aştı.



Mali yılın ilk çeyreğinde, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,9 artışla 919 petabyte'a yükseldi.

“Türkiye’ye yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz”

İlk çeyreğe ait sonuçları değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, “Makro koşulların global ölçekte zorlaştığı bir dönemde, Türkiye’ye yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörümüz, yeni teknolojilerin güçlü altyapılarla buluşmasını sağlayarak gerek bireysel tüketiciler, gerek farklı sektörlerdeki kurumlar için yüksek katma değer yaratılmasına imkân veriyor. 2030 yılına kadar tüm sektörler, devlet kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini yeni nesil teknolojiler ile buluşturmak ve tamamen dijitalleşmiş bir ülke olmak için gerekli adımları atmamız önem taşıyor. Bir yandan da Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında sosyal yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. ‘İyilik için teknoloji’ vizyonumuz çerçevesinde bugüne kadar reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek olduk. Bu projelerle, 4,2 milyon kişiye eriştik. Vodafone olarak, ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.