Vodafone’dan 'Akıllı Köy'le 5 yılda 15 milyar TL değer

28 Ekim 2017

Sibel SANCAKLI

Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığında geçen yıl Aydın’da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’ün, Türkiye ve diğer Vodafone ülkelerine örnek olması hedefleniyor. Geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştirerek yeni nesil bir kırsal yaşam modeli hedeflenen projeyle 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşılarak toplam 15 milyar TL’lik ekonomik değer sağlanması hedefleniyor. Projede modern sera uygulamaları, toplu sağım ve süt soğutma sistemi, su ve gübre yönetim merkezi, toprak analiz laboratuvarları gibi birçok teknolojik imkân mevcut.

Bitkisel üretimde önemli olan ‘sürdürülebilirlik’

Bitkisel üretimde sürdürülebilirliğe önem verdiklerinin altını çizen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Akıllı Köy’de, bitkisel üretimde verimliliği artırmak için sıcaklık, nem ve rüzgâr verilerinin ölçüldüğü bir meteoroloji istasyonu kuruldu. Modern sera otomasyonu kapsamında devreye alınan sera sensörleriyle seradaki hava, nem, su ve vitamin durumu takip edilerek gerekli ayarlamalar yapılabiliyor. Türkiye’nin ilk Akıllı Mera Sistemi’nin de kurulduğu Vodafone özel bir tanıma sistemine sahip akıllı kapılarla, meraya gelen hayvanların hangi alanda otlayacağı otomatik olarak belirleniyor.

Vodafone Akıllı Köy’de Ocak 2018 itibariyle kullanıma sunulması planlanan, aile çiftçiliğine özel Akıllı Sulama Otomasyonu ile çiftçilerin, tarlalarının sulamasını cep telefonu ile uzaktan kontrol edilebileceğini belirten Engin Aksoy, “Sistemde, toprağın nemine göre sulama periyotları belirleniyor” dedi. TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın da, “Köyden kente göçün azalmasını, hem kırsalda hem kentlerde yaşam kalitesinin yükselmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Akıllı Köy’ün çocukları yarını kodluyorlar

Kırsal kesimin sosyal gelişimi için Vodafone, yeni bilgi ve deneyimlerle sosyal hayatı da zenginleştirmek için çalışıyor. Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte kurulan Kadın Teknoloji Eğitim Merkezi’nde Vodafone Akıllı Köy’deki kadınlara teknolojik okuryazarlığa erişme imkânı sunulurken, “Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi” ile kadın çiftçilerin kendi mahsullerini üretip ekonomik anlamda güçlenmesine katkı sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 10 kadın çiftçi kendilerine tahsis edilen eğitim seralarında 30 bin marul üreterek toplam 25 bin TL’ye yakın ek gelir elde etti. Diğer yandan, Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Yarını Kodlayanlar” projesiyle Vodafone Akıllı Köy’deki çocuklara kodlama eğitimi de verilecek.

Adana’ya 64 milyon TL yatırım

Çağla İnci BOZKURT

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, Adana’ya son 5 yılda yaklaşık 64 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Vodafone’un bölgeye yönelik yatırımları hakkında bilgi veren Şahin, Adana’yı ‘mobil seven’ bir il olarak tanımlayarak, “Neredeyse herkesin bir mobil telefonu var. Biz de bundan dolayı Adana’ya son 5 yılda yaklaşık olarak 64 milyon TL yatırım yaptık. Toplam 90 şubemizle müşterilerimize hizmet sağlayıp 265 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.