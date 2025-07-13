Vodafone'dan fiberde Türkiye rekoru: 100G PON ile saniyede 121 gigabit

Vodafone Türkiye, fiber altyapıda ulaştığı hızla dikkat çekti. Noter huzurunda, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde saniyede 121 gigabit hıza ulaşan Vodafone, Türkiye’de GPON (Gigabit Pasif Optik Ağ) teknolojisiyle bugüne kadar elde edilen en yüksek hız rekorunu kırdı.

Şirket, testlerde kullandığı 100G PON ekipmanları sayesinde, 100 gigabyte büyüklüğündeki bir oyunu sadece 7,84 saniyede indirmenin mümkün olduğunu gösterdi. Vodafone, bu yeni teknolojiyle yalnızca bugünün değil, geleceğin yüksek hız ve kapasite ihtiyacını da karşılamayı hedefliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, “Elde ettiğimiz 121 Gbps hıza ulaşmak, ülkemizin fiber teknolojilerde dünya ligine bir adım daha yaklaştığını gösteriyor. Bugün müşterilerimize gigabit seviyesinde hızlar sunarken, yarının ihtiyaçları için de altyapımızı hazırlıyoruz” dedi.

Şirket ayrıca, Nokia iş birliğiyle aynı fiber altyapı üzerinde XGS-PON (10 Gbps), 25G PON ve 100G PON gibi farklı hızları destekleyen “Coexistence” teknolojisini de başarıyla test etti. Bu sayede, mevcut altyapı üzerinden gelecekte çok daha yüksek hızlara geçişin mümkün olacağı belirtiliyor.