Vodafone’dan ‘Gel İncele Adresine Gönderelim’ hizmeti

Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefi kapsamında sunduğu hizmetleri genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Vodafone’un uygulamaya aldığı yeni ‘Gel İncele Adresine Gönderelim’ hizmetiyle müşteriler, online mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada deneyimleyebiliyor ve ürünü satın almak istedikleri durumda ise Vodafone’un Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyor.

Vodafone’un geçen yıl 150 pilot mağazayla başlattığı, Ocak itibarıyla ise tüm mağazalarına ve 1.500 dijital hizmet noktasına yaygınlaştırdığı ‘Gel İncele Adresine Gönderelim’ hizmeti, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, yeni nesil cihaz, akıllı ev ürünleri ve dijital servis alışverişlerinde kullanılabiliyor.

“Mağaza ve online kanal arasında bütünleşik hizmet yapısı kurduk”

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, fiziksel mağazacılık ve e-ticaret kanalları arasında etkileşim sağlayan çokkanallı pazarlama inisiyatiflerine ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Şahin, Google’ın bir araştırmasına göre, 2024 yılına kadar satışlardaki büyümenin yüzde 86’sını çokkanallı pazarlama yapan firmaların oluşturacağını aktardı.

Vodafone olarak yeni nesil perakendecilik konusunda önemli adımlar atmaya devam ettiklerini kaydeden Şahin, şunları söyledi: “Tüm kanallarımızı müşterilerimizin deneyimine ve ihtiyaçlarına odaklayarak tasarlıyor ve değişen alışveriş eğilimlerine uygun bir şekilde yenilikler yapmayı sürdürüyoruz. Çoklu kanal stratejimizle müşterilerimize Vodafone ekosisteminin her köşesinde yeni ürünlerimize ulaşabilme imkânı sunuyoruz. Bu stratejiyle, müşterilerimizin bize ulaştıkları tüm kanallarda benzer deneyim yaşatabiliyor, bir kanalda başlattıkları deneyimi başka bir kanalda da aynı şekilde devam ettirebiliyoruz. Kanallarımız arasında bütünleşik hizmet sunma hedefiyle hayata geçirdiğimiz ‘Gel İncele Adresine Gönderelim’ hizmetiyle, müşterilerimize online kanalımızdaki bir ürünü fiziksel mağazamızda deneyimleme, ürünü beğendiği takdirde dijital asistanımız TOBi aracılığıyla sipariş verme ve belirttiği adrese teslim alma imkânı sunuyoruz. Bu hizmetle, mağaza ve online kanal arasında bütünleşik bir hizmet yapısı kurarak, satışa açık olan tüm cihazları Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık bin mağazamızda müşterilerimizle buluşturduk. Online alışverişte tereddütü olan ve doğrudan destek ihtiyacı duyan müşterilerimize mağaza personelimiz ve TOBi’nin rehberliğinde ihtiyacına uygun doğru cihaz tekliflerini sunarak müşterimizin dijitalleşme sürecini kolaylaştırıyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.”