Vodafone'dan işletmelerin normalleşmesine dijital destek

18 Temmuz 2020

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, normalleşme sürecinde de dijital çözümleriyle işletmelere destek oluyor. Koronavirüs yüzünden uzaktan çalışmaya geçilmesiyle kurumsal ses ve data kullanımında yüzde 20’yi bulan artışı güçlü altyapısı ve hizmet kalitesiyle karşılayan Vodafone, işletmelerin yeni döneme adaptasyonunu kolaylaştırmak için çözümler sunuyor.

Vodafone Business’ın yeni dijital çözümleri arasında işletmelerin sahadaki ekiplerini mobil uygulama üzerinden takibini ve görevlendirmesini sağlayacak akıllı ekip takibi, özellikle otel ve restoranlarda tek POS cihazı üzerinden sipariş alma, mutfağa iletme ve ödeme işlemlerini entegre hale getiren akıllı sipariş ile biyometrik imza gibi çözümler bulunuyor.

Meltem Bakiler Şahin: Dijital çözümlere talepte ciddi artışlar oldu

Koronavirüs salgını sürecinde işletmelerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Bulut santral, Facebook ve Instagram reklam paketi, hedefli ve toplu SMS gibi çözümlerimizle işletmelerimizin iş süreçlerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olduk. Salgın sürecinde bu çözümlerimize talep yüksek oldu. Hedefli SMS kullanan müşteri sayımız yüzde 15’ün üzerinde arttı. KOBİ’ler pazarlama ihtiyaçlarını bu çözümle giderdi ve 1 milyon TL’yi aşkın bir reklam paketi satın alarak müşterileriyle iletişimini sürdürdü. Mobil uygulamasını da hazırladığımız bulut santral çözümümüz büyük ilgi gördü. Büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’ler de kesintisiz ve güvenli iletişim için bulut santral çözümümüzü seçti. SSL müşteri sayımız yüzde 50 artış gösterdi” diye konuştu.

Yeni dönemde ihtiyaçlar 5 başlıkta toplanıyor

Global ve lokal araştırmaları ışığında işletmelerin normalleşme sürecindeki ihtiyaçlarının hızlı ticari yenilenme, sağlık ve güvenlik, hibrit çalışma modeli, verimlilik- otomasyon ve dijital uzmanlık olmak üzere 5 ana başlıkta toplandığını kaydeden Meltem Bakiler Şahin, bu başlıkları şöyle anlattı:

Sağlık ve Güvenlik: Çalışanların ve müşterilerin sağlığı önümüzdeki dönemde de işletmeler için en öncelikli konu olmaya devam edecek. Termal kamera, sosyal mesafe takibi gibi çözümlere talep artarak devam edecek.

Termal kamera çözümümüzdeki sensörler vücut sıcaklığını tarıyor ve sıcaklık belirlenen değerlerden yüksekse erken tespit edilerek diğer kişilere bulaştırma riski azaltılıyor. Vodafone Business olarak Red Kontrol çatısı altında sunduğumuz Filyasyon çözümü ile ise çalışanların sosyal mesafeyi korumasına destek veriliyor. Bir çalışanın Covid pozitif çıkması durumunda geriye dönük raporlardan ilgili çalışanın temas ettiği çalışanlar tespit edilebiliyor ve test yaptırılabiliyor.Bu sayede diğer çalışanların sağlığı korunurken, üretim bantlarının kapanması ve üretim kaybı da önlenmiş oluyor.

Hızlı ticari yenilenme: Yeni dönemde e-ticaret ve dijital pazarlama yöntemleri işletmelerin gündeminde daha da fazla yer alacak. İşletmeler iş modellerini hızlı bir şekilde e-ticarete uyarlayıp dijital pazarlama çözümleriyle hedef kitlelerine ulaşarak hem bu dönemdeki kayıplarını telafi etmeye hem de pandemi sonrası satışlarını artırmaya çalışacak. Vodafone Business olarak biz de Facebook ve Instagram reklam paketi, hedefli ve toplu SMS gibi çözümlerimizle işletmelerimize destek olmaya devam edeceğiz.

Hibrit çalışma modeli: Uzaktan çalışma, sağladığı faydalar sayesinde hibrit modele geçişle beraber hayatımızda kalmaya devam edecek. Hibrit çalışma ile ekibin bir kısmının mekandan bağımsız çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu bir düzenden söz ediyoruz. Dolayısıyla işletmelerin doğru araçları kurarak ve altyapılarını güçlendirerek yeni döneme hazırlık yapması gerekiyor. Datacenter, SSL VPN, Bulut Santral, Siber Güvenlik gibi çözümler bu dönemde de çıkacak. Özellikle binlerce çalışanlı çağrı merkezlerini dahi 2-3 gün içinde evden kesintisiz çalışabilir hale getiren Bulut Santral uygulamasının yeni dönemde de ilgi görmesini bekliyoruz.

Verimlilik ve otomasyon: İşletmeler yeni dönemde maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için iş süreçlerinde gerekli dijitalleşme ve otomasyonu sağlamaya odaklanacak. Vodafone Business olarak bizim de önceliklerimizden biri işletmelerin dijitalleşmelerine katkı sağlamak. Kolay Dönüşüm, Red Kontrol, Mobil Form, Dijital Tarım İstasyonu gibi güçlü çözümlerimiz ve sunacağımız yeni çözümlerle hem işletmelerimizin hem de ülke ekonomimizin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Dijital uzmanlık: Dijitalleşmenin daha da önem kazanmasıyla doğal olarak dijital uzmanlığa da talep artacak. Bu noktada geleneksel iş yapış biçimlerinin değiştirilmesi için özellikle ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lere destek verilmesi önem arz ediyor. Bu konu bizim de önceliklerimizden. KOBİ’lerin dijital dünyaya uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla dijital dönüşümü destekleyici, e-ticaret alanındaki faaliyetlerinde yönlendirici olacak farklı uzmanlık seviyelerinde sürekli güncellenecek bir eğitim portalı sunacağız. Başka bir eğitim portalımız da çiftçilere yönelik olacak. Tarımda dijitalleşmeyi hızlandırmak amacıyla çiftçilerin dijital ve finansal okuryazarlığını artıracak, daha verimli üretim yapmalarını sağlayacak bilgilerin yer aldığı online bir eğitim platformu kuracağız.