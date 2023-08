Vodafone’dan müşterilerine mobilde inovatif hizmet

Takip Et

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Vodafone'un son inovasyonuyla birlikte Vodafone Mobil Ödeme müşterileri, faturaya yansıtarak yaptıkları ödemelerde bayilerdeki QR kodla kişisel dijital asistan TOBi üzerinden kod satışına yönlendirilerek alışveriş deneyimlerine başlayacak.

İlk adımda, kendilerine sunulan dijital üyelik veya oyun kodu seçeneklerinden dilediğini seçtiğinde Vodafone'un iş ortağı üzerinden ödeme sayfasına yönlendirilecek.

Daha sonra Satın Al'a tıklayıp kişisel bilgilerini dolduran müşteriler, telefonlarına gelen doğrulama şifresini girerek ödeme işlemini tamamlayacak. Vodafone Mobil Ödeme ile faturalarına yansıtarak yapılan satın alım sonrasında Vodafone iş ortağı üzerinden harcama yapanlar, alt limitsiz 50 TL'lik fatura indirimi kazanacak.

Oyun ve film platformları da yer alıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone'un ürün ve hizmetlerini geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ettiğini belirtti. Verilen bilgiye göre, Vodafone müşterileri Razer Gold, Valorant, League of Legends, PUBG Mobile, Roblox, Point Black platformları için oyun içi harcama kodu, TOD, D-Smart Go, Exxen, BluTV, S Sport+, FilmBox+ dijital platformları içinse üyelik kodu satın alabiliyor.