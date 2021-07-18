Vodafone'dan 'ortak paylaşım' önerisi

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "Fiberde ortak altyapıyı biraz geç konuşmaya başlamış olabiliriz. Sadece fiberde değil, mobilde de ortak paylaşım, ortak altyapıda neler yapılabilir konusu zamanında konuşulabilirdi, hala da konuşulabilir." dedi.

Aksoy, salgın sürecinde yaşanan gelişmeler, 5G süreci, operatörlerin ortak altyapı paylaşımı talebi, gelecekte yaşanması beklenen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortak altyapı konusunu daha erken ve daha yüksek dozajda konuşmalarının daha iyi sonuçlar getireceğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti: "Fiberde ortak altyapıyı biraz geç konuşmaya başlamış olabiliriz. Sadece fiberde değil, mobilde de ortak paylaşım, ortak altyapıda neler yapılabilir konusu zamanında konuşulabilirdi, hala da konuşulabilir. Kulelerin ortak olması, altyapının bazı yerlerde gerekiyorsa ortak olması, bazı sistemlerin ortak kullanılması gibi sektörün önünü açacak hizmetin yaygınlaşmasını sağlayacak çözümler hayata geçirilebilir. Kulenin paylaşımı, kulenin üzerindeki ekipmanların paylaşımları gibi konular yapılıp hızlandırılabilir. Hem fiber ortak altyapı hem mobil ortak altyapı operatörler arasında çalışılabilecek konular. Sektör olarak birlikte çalışmayı daha iyi yapabilirdik, hala da yapabiliriz."

Yeni bir mobil operatöre ihtiyaç yok

Engin Aksoy, farklı sektörlerden farklı şirketlerin mobil operatör hizmeti vermesini değerlendirirken, "Türkiye'deki hem yatırım yükümlülükleri hem vergi yapısına baktığımızda aslında şu anda ne tüketicinin ne Türkiye'nin yeni bir mobil operatöre ya da sektörde yeni bir altyapı sağlayıcısına ihtiyacı yok. Müşteriye fayda sağlamak için yatırım ortamının tüketici lehine gelişmesi lazım, vergi yükümlülüklerinin düzenlenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Fiberde ortak altyapı kullanımı

Aksoy, sektörde 3 ana oyuncu olsa da fiberde altyapı sağlayıcısının neredeyse tek operatör olduğuna dikkati çekti. Burada 3 operatörün aynı şekilde aktif olamadığını belirten Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "Fiberde ortak altyapı kullanımı için somut bir gelişme olmasa da somut bir niyet beyanı var. Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin ağustos ayında yaptığı bir açıklama var; daha sonra bunu takiben 1-2 kez gündeme getirdi. Ulaştırma Bakanı, tüm operatör CEO'larının topladı, Varlık Fonu ile birlikte aralık ayında bir inisiyatif başlattı ortak altyapı şirketi kurmaya yönelik. Bundan sonraki yatırımlar ve mevcut altyapının kullanılması da gündemde... Biz de bu niyeti çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Herkesin altyapıya aynı şekilde erişebilmesi gerek, rekabet üstyapıda olmalı. Ben altyapıdaki ürünü 50 TL'ye alırken, başkası 60 TL'ye, başkası 40 TL'ye almasın ki adil bir rekabet ortamı olsun, gerekiyorsa yatırım yapılsın."

5G teknolojisi hayata geçirilmeli

2022 yılında yapılması planlanan 5G ihalesine de değinen Aksoy, şunları kaydetti: "Uygun yatırım koşullarının oluşması sağlanarak önümüzdeki yıl frekans ihalesinin yapılması ve 5G'nin tüketicilerle 2023'te buluşması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, geç kalmadan bu yatırımı yapmalı. 2022'de ihale yapılmasının mantıklı bir zamanlama olacağını düşünüyoruz. 2022'de ihale yapılması demek, 2023'de 5G'yi kullanmamız demek." Engin Aksoy, 5G hizmetinin sağlıklı şekilde verilebilmesi için baz istasyonlarının fiberle birbirine bağlanması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük yabancı sermayelerinden biri olarak Vodafone, Türkiye'de fiber kazı hakkına sahip değil. 'Fiberi kiralayalım' dediğimizde de şu anki fiyatlar çok yüksek." dedi.

Cep telefonlarında taksit sınırı

Ağustos 2018'de akıllı telefonlara taksit sınırı getirildiğini, buna göre, 3 bin 500 TL'nin üzerindeki cep telefonlarının en fazla 3 taksitle satılabildiğini anımsatan Aksoy, şöyle devam etti: "Dolayısıyla bu 3 bin 500 TL sınırı çok yetersiz gelmeye başladı. 5G teknolojisi için akıllı telefonlara ihtiyaç olacağından akıllı telefonların önündeki ticaret engellerinin yumuşatılmasını uygun görüyoruz."