Vodafone'dan yeni nesil mobil deneyimi

Vodafone, dijital yaşam tarzını benimseyen müşterileri için "Vodafone Simple" adı altında yeni nesil mobil deneyimi sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda önemli bir adım daha attı.

Salgınla birlikte kazanılan dijital alışkanlıkların kalıcı olacağını öngören şirket, dijital yaşam tarzını benimseyen müşteriler için "Vodafone Simple" adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdi. Türkiye'de bir ilk olan bu deneyimde, taahhüt alınmıyor ve aşım ücreti bulunmuyor. Yüzde 100 dijital ve kolay olan yeni nesil mobil deneyiminde, müşterilerin dijitalleşmeyle birlikte dönüşen beklentilerine yönelik çözümler bir araya getirildi. Müşteriler, bu deneyimle günümüzün en önemli ihtiyacı haline gelen mobil deneyime dijital üyelik anlayışıyla kolaylıkla sahip olarak "seçmeme özgürlüğü" yaşıyor.

Vodafone Simple deneyimi, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ve sanatçı Aras Bulut İynemli'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

"Vodafone Simple'ın devrim niteliğinde bir yeniliği temsil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu hedefin en önemli unsurlarından birini de müşteri deneyimi oluşturuyor. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle çalışıyoruz. Pandemiyle birlikte davranış ve alışkanlıklarımızda hızla dijitali benimsedik. Müşteri davranışları artık tamamen mobil internet üzerine kurulu. Pandemi sonrası da bu değişimin süreceğini ve dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüden hareketle Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdik. Taahhüt alınmayan, aşım ücreti bulunmayan, yüzde 100 dijital ve kolay olan bu deneyim, Türkiye'de bir ilk. Vodafone Simple ile müşterilerimize mobil internet ihtiyaçlarını uçtan uca deneyimleyebilecekleri, dolayısıyla seçmeme özgürlüğünü rahatlıkla yaşayabilecekleri bir deneyim sunuyoruz. Müşterilerimizin tam istediği gibi bir dijital üyelik deneyimi vadediyoruz. Vodafone Simple, ön ödemeli de değil, faturalı da değil, telekom dünyasında yepyeni bir açılım. Vodafone Simple'ın sektörümüzde devrim niteliğinde bir yeniliği temsil ettiğini düşünüyoruz. Vodafone olarak, bireylerin dijitalleşmesinde fark yaratacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."

"Vodafone Simple, seçenekler arasında kaybolmak istemeyenler için ideal bir çözüm"

Sanatçı Aras Bulut İynemli de dijitalleşmeyi ilgiyle takip ettiğini, salgınla birlikte dijital teknolojileri daha çok kullanmaya başladıklarını belirterek, "Özellikle akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Ben de günlük hayatımda işimi kolaylaştıracağına, hızlandıracağına inandığım her teknolojiyi kullanıyorum. Vodafone Simple adı gibi sade. Sadelik benim de hayatımın her alanında sevdiğim ve tercih ettiğim, önem verdiğim bir şeydir. İşte, Vodafone Simple da seçenekler arasında kaybolmak istemeyenler için ideal bir çözüm. Üstelik her yönüyle hayatı kolaylaştıran bir deneyim. Taahhüt yok, aşım ücreti yok, yüzde 100 dijital ve kolay. Vodafone Simple'ın sunduğu yeni nesil mobil deneyimini herkese öneririm." ifadelerini kullandı.