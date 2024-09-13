Vodafone'un 19 milyar dolarlık satın alma anlaşması CMA engeline takıldı

CMA, yaptığı inceleme sonucunda, Ocak 2024'te başlayan ilk soruşturmasında Vodafone'un Three UK'yi satın almasıyla on milyonlarca müşterinin daha yüksek fiyatlar ve düşük kapsamlı hizmetle karşılaşabileceği için rekabette önemli bir azalmaya yol açabileceğini tespit etti.

Birleşme gerçekleşirse üklenin operatör sayısı üçe düşecek

CMA, 7 Aralık'ta nihai kararına varmadan önce şirketlerin anlaşmada değişiklik yapmasını talep etti. Kurum, bulgularıyla ilgili kamuoyuna danışacak ve nihai bir karar vermeden önce potansiyel çözümleri araştıracak. Söz konusu birleşmesinin gerçekleşmesi halinde, ülkedeki mobil operatör sayısı dörtten üçe düşecek.