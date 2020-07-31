Vodafone’un açtığı ihaleyi Karel Elektronik kazandı

31 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

Karel Elektronik, Vodafone’un açtığı dev ihaleyi kazandı. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin 1 haziranda açtığı bakım, onarım ve kurulum hizmetleri ihalesini Karel üstlendi.

Söz konusu ihale için imzalanacak sözleşme, 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacak ve 3,5 yıl boyunca geçerli olacak. Karel’in kazandığı çalışmanın toplam bedeli de 450 milyon TL civarında olacak.

KKTC'yi de kapsıyor

Karel’den yapılan açıklamada Vodafone’un Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum Bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonları ile fiber optik hatlarının ve İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Antalya, KKTC Lefkoşa'da kurulu Vodafone Teknoloji ve Vodafone Veri Merkezlerinin her türlü bakım, onarım ve kurulum hizmetlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi. Bilindiği üzere Karel Elektronik, geçen yılı 945 milyon liralık satış hasılatı ile kapatmıştı.