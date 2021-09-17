Vodafone’un Türkiye ekonomisine katkısı 334 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de 15. yılını kutlayan Vodafone'un bugüne dek yaptığı çalışmalar, gelecek hedefleri ve 15. yıl dönümü vesilesiyle hazırladıkları "Ekonomik Etki Analizi" çıktıları hakkında bilgi veren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak ekonomiye katkılarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'de 2006’da faaliyete başladıklarını ve bugün 24 milyona ulaşan mobil müşteri sayısıyla Türkiye'nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi olduklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone markasını Türk tüketicisinin hayatında olumlu fark yaratan ve değer katan bir güven markası olarak inşa etme vizyonuyla, müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin merkezine alarak, kalite ve inovasyon odaklı hizmet anlayışıyla çalıştık. Vodafone, 3 bini aşkın çalışanı ve 55 bini aşkın kişinin oluşturduğu ekosistemi ile ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdürüyor. 15. yıl dönümümüz vesilesiyle hem kendi ekosistemimiz üzerindeki dönüştürücü etkileri, hem de ülke ekonomisine sunduğumuz katkıları değerlendirmek amacıyla, Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle bir Ekonomik Etki Analizi hazırladık. Bu çerçevede Vodafone Türkiye'nin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan sürdürülebilirliğe, pek çok alanda sağladığı katkı incelendi. Vodafone'un son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL'ye ulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Vodafone'un son 15 yılda ekonomiye doğrudan 152 milyar TL'lik etkisi olduğunu kaydeden Aksoy, 2020-2021 mali yılında ise doğrudan etkilerinin 10,6 milyar TL olduğunu bildirdi. Tedarikçiler, çağrı merkezleri ve bayiler üzerinden ortaya çıkan dolaylı etkinin 8,6 milyar TL düzeyinde olduğunu aktaran Aksoy, ayrıca, yurt içinde yeniden harcama yapılarak ortaya çıkan tetiklenen ekonomik değerin ise 8,8 milyar TL düzeyinde olduğunu söyledi.

"58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam sağladık"

Vodafone Türkiye'nin doğrudan oluşturduğu istihdamın yanı sıra tedarikçilerden satış kanallarına, teknoloji ortaklarından çağrı merkezlerine kadar yayılan Vodafone değer zinciriyle, 2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduğunu bildiren Aksoy, tetiklenen etki ile bu sayının 127 bini bulduğunu söyledi.

Vodafone Holding bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdamın, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetiklediğini belirten Aksoy, Vodafone sayesinde oluşan istihdamın Edirne, Bolu, Yalova, Ağrı, Rize, Malatya, Trabzon gibi 45 ilin sigortalı sayısından daha fazla olduğuna dikkati çekti.

"11 ilde bölgesel kalkınmaya katkı sağladık"

Aksoy, Vodafone'un merkezi operasyonları ve bayi faaliyetleri ile başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin metropollerinde istihdam sağlarken, bayiler ve çağrı merkezleri üzerinden Anadolu kentlerinin kalkınmasına ve bu illerde hizmet sektörünün gelişimine de önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Özellikle 11 ilde şirketin sağladığı istihdamla bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunun altını çizen Aksoy, "Bu iller, Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Adıyaman, Van, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Diyarbakır, Adana olarak sıralanıyor." dedi.

"ULAK kapsamında 24,5 milyon TL'lik yerli alım gerçekleştirdik"

Yerli ve milli üretimin desteklenmesini öncelikleri arasında gördüklerini belirten Aksoy, "Son 5 yılda 553 milyon TL'lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağladık. Bugüne kadar ULAK kapsamında 24,5 milyon TL'lik yerli alım gerçekleştirdik. Vodafone, Uçtan Uca Yerli Milli 5G Projesi'ne ise 21'in üzerinde uzman ile 1.500 adam/günü aşan çabayla yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde Ar-Ge desteği sağladı." bilgisini verdi.

Vodafone'un 2017-2021 arasında Ar-Ge harcamalarının 1,6 katına çıkarak 54,3 milyon TL'ye ulaştığını bildiren Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone'un Ar-Ge operasyonlarının yüzde 70'i yaklaşık 300 kişinin çalıştığı OKSİJEN'de yürütülüyor. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN'in toplamda 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor. Vodafone, Türkiye'yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda, yurt dışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusunda çalışmalarını da OKSİJEN bünyesinde sürdürüyor. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle Ar-Ge iş birlikleri yapıyor ve İTÜ Vodafone Future Lab kapsamında 5G projelerine burs desteği sağlıyor."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise, şirketin sosyal faaliyetlerinde önemli rol oynayan Türkiye Vodafone Vakfı'nın son 14 yılda reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek olduğunu belirtti. Bu projelerle 1,1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4,2 milyon kişiye ulaşıldığını bildiren Süel, Vodafone'un pandemiyle mücadele kapsamında sunduğu destek paketlerinin toplam değerinin 114,7 milyon TL olduğunu dile getirdi.