VoiceBros.com, dublajı online platforma taşıyor

Müjde DEMİR

Dünyanın 80 ülkesinden sisteme katılan bin 500’ün üzerinde seslendirme sanatçısı ile seslendirme, dublaj, belgesel, animasyon reklam ve birçok sektörde hizmet vermek amacıyla 2018 yılında Mersin’de kurulan ve 2020 yılında Kıbrıs’ta şubeleşerek faaliyetine devam eden VoiceBros.com kapasitesin 100 katına çıkarmayı amaçlıyor.

VoiceBros’un Kurucusu Onur Kıratlı, Kıbrıs’ta yürüttükleri yurt dışı faaliyetlerini önce Malta ve Karadağ’a ardından Amerika’da genişletmek istediklerini, bir teknoloji şirketinin dünyaya açılmasının en önemli yolunun Amerika’dan geçtiğini ve hedeflerinin Amerika’da faaliyete başlamak olduğunu söyledi. Onur Kıratlı, VoiceBros. com’un yeni çalışma alanlarına yönelerek temel seslendirmenin yanı sıra gelişmiş yapay zekâ entegrasyonları ve dublajı online olarak sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

Alt yapıyı oluşturduktan sonra önceliklerinin dublajı online yaparak, maliyeti en aza indirmek olduğunu belirten Kıratlı, şu anda dünyada örneği bulunmayan bu projenin, sanatçıların evlerinde online olarak kayıtlarını gerçekleştirerek daha verimli çalışmalarına imkan tanıyacağını, dublajın fiziki stüdyolarda yapılması gerekliliği nedeniyle zaman ve maliyet açısından dezavantaj oluşturduğuna da değinen Kıratlı, VoiceBros. com'un amacının tüm sanatçıların online sistem üzerinden evlerinde dublaj yapmalarına olanak sağlayarak, daha fazla projeye katılmalarını ve işlerini daha hızlı tamamlamalarını desteklemek olduğunu vurguladı.