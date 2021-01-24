Volkswagen 2020 kârı beklendiği kadar düşmedi

Avrupa Komisyonu’nun karbon salınımı gerekliliklerini yerine getirmediği gerekçesiyle geçen yıl para cezası alan Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın faaliyet kârı beklendiği kadar düşmedi.

Eikon Refinitiv analistleri 2019’da 19,3 milyar Euro olan kârın 4,8 milyar Euro’ya gerilemesini beklerken, şirket 2020 mali yılında 10 milyar Euro (12,2 milyar dolar) kar ettiğini duyurdu.

Şirketten cuma günü yapılan açıklamaya göre yıl sonuna doğru araç satışlarının arttığı gözlemlendi ve net nakit akışı ise 6 milyar dolar oldu. Şirket hisseleri, cuma kapanışta yüzde 2,7 artışla 166.4 Euro’ya yükselerek son 11 ayın en yüksek düzeyini gördü.

Emisyon skandalı nedeniyle dünya genelinde 30 milyar dolardan fazla ceza ödeyen Volkswagen, perşembe günü de AB’den karbon salınım standartlarına ulaşamadığı gerekçesiyle 100 milyon Euro ceza almıştı.