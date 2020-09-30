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Volkswagen 2020'de yüksek satış bekliyor

Volkswagen Group'un açıkladığı 2020 öngörüsünde, COVID-19 krizine rağmen satışlarda artış beklendiği belirtildi.

Volkswagen 2020'de yüksek satış bekliyor
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Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess yaptığı basın açıklamasında 2020 yılını COVID-19 krizine rağmen eylül ayı satışları ve teslimatlarının yıllık bazda arttığını ve görünümün bu trendin sene sonuna dek sürmesi yönünde olduğunu söyledi.

Deiss ayrıca, Volkswagen'in elektrikli ulaşım konusunda 2024 yılına kadar 33 milyar euroluk ve otonom sürüş teknolojileri için 14 milyar euroluk yatırımlar yapmayı planladığını açıkladı.

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