Volkswagen 2020'de yüksek satış bekliyor

30 Eylül 2020

Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess yaptığı basın açıklamasında 2020 yılını COVID-19 krizine rağmen eylül ayı satışları ve teslimatlarının yıllık bazda arttığını ve görünümün bu trendin sene sonuna dek sürmesi yönünde olduğunu söyledi.

Deiss ayrıca, Volkswagen'in elektrikli ulaşım konusunda 2024 yılına kadar 33 milyar euroluk ve otonom sürüş teknolojileri için 14 milyar euroluk yatırımlar yapmayı planladığını açıkladı.