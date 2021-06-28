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Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra içten yanmalı motorlu araç üretmeyecek

Volkswagen, 2033-2035 yılları arasında içten yanmalı motor üretimini sonlandıracağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Zellmer, Avrupa'da 2035'ten  sonra içten yapmalı motorlu araç üretimi yapmayacaklarını söyledi.

Zellmer yaptığı açıklamada, "Avrupa'da içten yanmalı motorlu araçlar  operasyonundan 2033-2035 arasında çıkacağız" diye konuştu.

ABD ve Çin'de içten yanmalı motorlu araçlar pazarından Avrupa'dan kısa süre sonra çıkacaklarını belirten Zellmer, Afrika ve Güney Amerika'da bu  pazardan çıkmalarının ise daha uzun zaman alacağını vurguladı.