Volkswagen, Çin’de akü sistemleri fabrikası kuracak

Volkswagen Grubu'nun Çin'in Anhui eyaletinin Hefei kentinde akü sistemleri üretim tesisi kuracağı belirtildi. Çin Uluslararası Radyosu’na göre, bu fabrika ile grup Çin'de ilk kez bir akü sistemi tesisinin tek başına sahibi olacak.

Üretim tesisinin ilk aşamada 150 bin - 180 bin adet yüksek voltajlı akü sistemleri üretim kapasitesine sahip olacağı açıklandı. Üretilen akü sistemlerinin VW Grubu'nun Anhui'deki platformda üretilen tam elektrikli araçlara tahsis edileceği belirtildi.

Akü fabrikası 45 bin metrekarelik bir alana yayılacak ve Volkswagen Anhui üretim tesisinin yanında inşa edilecek. Volkswagen Anhui'nin, VW Grubunun çoğunluk hissesine sahip olduğu ilk tam elektrikli araç üretim tesisi olduğu biliniyor. Volkswagen Group China, yeni tesis ve ek düzenlemeler için 2025 yılına değin 140 milyon eurodan fazla bir yatırım yapacak. Fiili üretim ise 2023 yılının ikinci yarısında öngörülüyor.

Volkswagen Grubunun hedefi, küresel düzlemde "elektro hareketlilik" çağına girildiğinin bilincinde olarak, bu alandaki en önemli bileşenlerden akü sistemlerine odaklanıp uluslararası rekabet gücünü koruyup daha da büyütmek.

Volkswagen’in Çin’deki toplam filosunun 2030 yılına kadar yüzde 40’ının elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.