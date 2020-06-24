Volkswagen, Europcar'ı satın almak için görüşüyor

24 Haziran 2020

Volkswagen'in Fransız araç kiralama şirketi Europcar Mobility Group'u satın almak için görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Konuya yakın kaynakların dün verdiği bilgiye göre; gerçekleşmesi halinde anlaşma, Volkswagen'in araç filosunu daha etkin kullanmasını sağlayacak.

Europcar'ın koronavirüs salgını nedeniyle araç kiralamaya olan talebin azalmasına bağlı olarak ekonomik sıkıntılar çektiği biliniyor. Volkswagen, Europcar'ı 2006 yılında yatırım firması Eurazeo'ya satmıştı.

Piyasa değeri 390 milyon euro olan Europcar'ın Mart sonu itibarıyla 1 milyar euronun üzerinde net borcu bulunuyor.

Kaynaklar şirketle ilgilenen tek firmanın Volkswagen olmadığını, Apollo Global Management ve bazı özel sermayeli şirketlerin de satın almaya sıcak baktığını söyledi.

Volkswagen, Apollo ve Europcar'da %30 hissedar konumunda bulunan Eurazeo konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: Reuters