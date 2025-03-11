Volkswagen Grubu’nda zorlu yıl: Net kar yüzde 31 azaldı

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche gibi markaları bünyesinde barındıran grup, geçen yıla kıyasla faaliyet karında önemli bir düşüş yaşadı.

Şirketin 2023'te 322,28 milyar avro olan satış geliri, 2024'te yüzde 0,7 artışla 324,65 milyar avroya yükseldi. Ancak grubun faaliyet karı yüzde 15,4 düşerek 19,06 milyar avroya geriledi. Net kâr ise yüzde 31 azalışla 12,4 milyar avro oldu. Kar marjı da yüzde 7’den yüzde 5,9’a geriledi.

Bu düşüşte, Çin pazarındaki rekabetin artması ve satışlardaki azalma önemli rol oynadı. Aynı zamanda, şirketin yeniden yapılandırma süreci ve Brüksel'deki Audi fabrikasının kapatılması gibi maliyet artırıcı faktörler de faaliyet kârını olumsuz etkiledi.

Volkswagen Grubu, geçen yıl toplam araç teslimatının yüzde 3,11 azalarak 9,037 milyona düştüğünü duyurdu. Şirket, bu düşüşe rağmen 2024’te piyasaya 30 yeni model sunarak satışlarını yüzde 5'e kadar artırmayı hedefliyor.

Hissedarlar için ise şirket yönetimi, temettü ödemelerinin 2023’e kıyasla yüzde 30 azaltılmasını önerecek. Almanya'da toplu iş sözleşmesine tabi 120 bin çalışanın ikramiyesi ise yüzde 1,4 artırılarak 4 bin 799 avro olarak belirlendi.

Volkswagen, geçtiğimiz yıl ciddi tasarruf tedbirleri uygulamaya koymuş ve Almanya’da 35 bin çalışanı işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Grup, yatırımlarını finanse edebilmek ve satılan araç başına karı artırmak için maliyetlerini daha da düşürmeyi planlıyor.