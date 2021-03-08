Volkswagen, İspanya fabrikasını elektrikli araç üretimine ayıracak
Volkswagen, İspanya fabrikasını elektrikli araç merkezine çevirmeyi değerlendiriyor.
Volkswagen AG, projenin Avrupa Komisyonu'ndan destek alması halinde, İspanyol Seat markasının Barselona yakınlarındaki Martorell fabrikasını tamamen elektrikli bir otomobil sahasına dönüştürmeyi planlıyor.
VW CEO'su Herbert Diess, LinkedIn gönderisinde yaptığı açıklamada, fabrikanın dönüştürülmesinin İspanya'da batarya hücresi üretimini içerebileceğini söyledi.
CEO, "Şirketin planları, hızlı şarj olan elektrikli araçlar ve yeşil enerji tedariki için altyapı oluşturmayı gerektirecek" dedi.
Kaynak: Matriks