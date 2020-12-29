Volkswagen, Manisa'daki şirketi tasfiye ediyor

Alman otomotiv şirketi, Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 17 Aralık itibariyle tasfiye kararı aldı. Karar, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilidi. Bloomberg HT'nin haberine göre şirket 28 Aralık'ta tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Türkiye'de otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı için yatırım planlanıyordu.

Pandemi koşulları nedeniyle yatırım planlarını gözden geçiren VW, temmuz ayında yaptığı duyuruyla Türkiye'de Manisa'da yaptığı yatırımın askıya alındığını açıklamıştı. Şirket sonrasında Slovakya'da 500 milyon euroluk ilave yatırım yapılacağını belirtmişti.