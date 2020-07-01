Volkswagen, Türkiye dahil tüm yatırımları erteledi
Volkswagen, yeni yatırımlarının tamamın askıya aldı. Alman otomotiv devi Manisa'da da üretim planlıyordu.
Mehmet KAYA
Volkswagen'in Türkiye yatırımını iptal ettiği yönünde uluslararası basında yer alan haberlerin doğru olmadığı, Volkswagen'in salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarında ertelemeye gittiği öğrenildi.
DÜNYA'ya bilgi veren kaynaklar, açıklamadan önce Türkiye'ye bilgi verildiğini de belirttiler.
DÜNYA'nın görüştüğü Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri ise “Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen bütün yatırımlarını durdurdu. Türkiye de buna dahil. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor. Türkiye'ye olan yatırım kararı durdurulmuştur.” bilgisini verdiler.