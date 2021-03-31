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Volkswagen "Voltswagen"in 1 Nisan şakası olduğunu açıkladı

Volkswagen, Amerika biriminin "Voltswagen" markası ile faaliyet göstereceği haberinin "şaka" olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Volkswagen'den yapılan açıklamada dün basın bülteni olarak hata ile duyurulan ve sonradan geri çekilen açıklamanın "1 Nisan Şakası" olarak hazırlanan bir PR çalışması olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Alman Volkswagen, Amerika biriminin "Voltswagen" markası ile faaliyet  göstereceği haberinin "şaka" olduğunu ve isim değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada şirketin sosyal medya hesapları aracılığıyla da  teyit edilen "Voltswagen" markasına ilişkin açıklamaların elektrikli  araçlara olan bağlılığı gösterme amaçlı olduğu vurgulandı.