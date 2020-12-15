Volkswagen yönetim kuruluna Türk üye

Volkswagen Group tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021'den itibaren Türk yönetici Murat Aksel’in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği açıklandı.

Bu kararla, Aksel, Volkswagen’ın yönetim kuruluna seçilen ilk Türk kökenli yönetici oldu.

Transferi ilk kez DÜNYA duyurmuştu

VW'nin BMW'den transferini Ekim 2019 yılında ilk kez DÜNYA duyurmuştu. 1972 doğumlu Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

İş hayatına 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde satın alma bölümünde başlayan Aksel, 2001’de sorumlu yönetici olarak General Motor ve Fiat’a geçti.

2008’de General Motor’un elektrikli araçlar ve araçların güç aktarım mekanizmasından sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti. Bir yıl sonra ise Alman lüks otomobil üreticisi BMW’ye tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak transfer oldu.

İLK KEZ DÜNYA DUYURMUŞTU