Volkswagen’den Manisa sonrası bir hamle daha!

26 Ekim 2019

AYSEL YÜCEL

Fabrika yatırımı için geçen ay Manisa’da şirket kuran Alman otomotiv devi Volkswagen’den yeni bir hamle geldi. Şirketin BMW’nin ABD Tedarik ve Satın Alma Direktör Yardımcısı Murat Aksel’i transfer etme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Aksel’in 2020’de Volkswagen’in Almanya’daki merkezinde Binek Araç Satın Alma Başkanı olarak göreve başlayacağı konuşuluyor.

Alman basınına da yansıyan iddialara göre; eski bir BMW yöneticisi olan Volkswagen CEO’su Herbert Diess, rakip markadan transfer atağını sürdürüyor. Diess’in son olarak BMW’nin ABD yöneticilerinden Murat Aksel'i Volkswagen’e transfer etmek için harekete geçtiği ifade ediliyor.

BMW’den istifa ettiği iddia edilen Murat Aksel’in, 2020’nin yaz aylarında Almanya’nın Wolfsburg şehrine taşınarak, VW’deki yeni görevine başlaması bekleniyor. Dünya'ya konuşan VW'ye yakın kaynaklar iddiaları doğrularken, konuyla ilgili BMW tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’deki yatırım için resmi açıklama bekleniyor



Bilindiği gibi Volkswagen, uzun süredir gündemde olan yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmiş, geçen ay da Manisa Merkezli Türkiye birimini kurmuştu. Barış Pınarı Harekatı sonrası Alman marka yatırım kararını askıya alsa da Volkswagen üst yöneticilerinden Andreas Tostmann, yatırım için bir yer arayışı içerisinde olmadıklarını açıkladı.

Yaklaşık 1.4 milyar euroya mal olacağını belirtilen tesiste, Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin araç kadar üretilecek. Fabrika inşaatının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması planlanırken, tesisin, 4 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor.