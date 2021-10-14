Volkswagen'in EV dönüşümünde gecikmesi 30 bin kişinin işine mal olabilir

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, şirketin elektrikli araç (EV) dönüşümünde yavaş kalması halinde 30 bin kişinin işten çıkarılabileceğini söyledi.

Diess, Alman araç pazarına yeni giren Tesla gibi şirketlerin yarattığı rekabetin Volkswagen'i dönüşüm hızını artırmaya zorladığını ifade etti.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya'da 12 bin çalışanıyla yılda 500 bin araç üretmeyi planlarken, Volkswagen ise Wolfsburg fabrikasındaki 25 bin çalışanıyla yalnızca 700 bin araç üretmeyi planlıyor.

Volkswagen'in sözcüsü, elektrikli araç pazarındaki kızışan rekabetin şirketi hızlı bir dönüşüme zorladığı konusunda Diess'in yaptığı açıklamaları teyit etti fakat bu süreç boyunca işten çıkarılacak kişi sayısıyla ilgili hesaplama yapıldığını reddetti.

Şirket sözcüsü Michael Manske, Tesla'nın Berlin yakınında yapım aşamasındaki fabrikasına atıfta bulunarak, "Tesla, Grunheide'de verimlilik ve ölçek için yeni standartlar belirliyor" dedi. Tesla, Berlin'deki fabrikasında tam kapasiteyle çalıştığı zaman haftalık 5 bin ila 10 bin araç üretebilecek. Bu rakam, Almanya'nın 2020 ürettiği pilli elektrikli araç sayısının iki katından fazla.