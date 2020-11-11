Volkswagen'in Türkiye distribütöründen yatırım açıklaması

11 Kasım 2020

Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, Volkswagen'in Türkiye yerine Slovakya'da yeni yatırım yapacağı haberlerinin üzerine açıklama yaptı. Bilaloğlu, Volkswagen’in Slovakya’da kapasite artırma kararının, Türkiye yatırımlarını askıya alması anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Bilaloğlu, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede, "Volkswagen’in Temmuz ayında yaptığı açıklama Türkiye ile ilgili bir açıklama değildi. Pandemiden dolayı dünyadaki otomobil satışlarını orta vadede 2018-2019 seviyesine gelmeyeceğini görerek, tüm dünyada kapasiteyi arttıracak yeni yatırımları durdurduk kararı verdi." ifadelerini kullandı.

Volkswagen'in 80 milyon öz sermaye ile Türkiye’de şirketini kurduğunu ve şirketin hala durduğunu vurgulayan Ali Bilaloğlu, "Global anlamda da verdiği karara paralel şekilde Slovakya’daki fabrikadaki bazı ürünler için yeni yatırımlar yapacaklarını açıkladılar. Bu ürünlerin Türkiye’deki ürünlere mevzu olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi değilim. İlk başta bir ürün ile başlanır ama sürekli değişiklik arz eder. Benim inandığım konu; Türkiye halen otomotiv üretimi konusundaki avantajlarını korumakta hatta pandemiden dolayı bir iki puan avantajını da arttırmış durumda. Bu süreç tedarik zincirlerinin ana merkeze yakın olmasının avantaj olduğunu gösterdi" dedi.