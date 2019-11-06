Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım kararı devam ediyor

06 Kasım 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – DÜNYA’ya bilgi veren Volkswagen’in (VW) Türkiye operasyonlarında yetkili bir isim, Barış Pınarı Harekatı sürecinde askıya alınan yatırımın tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleşeceği düşüncesinde olduğunu bildirdi.

Çeşitli siyasi baskıların ardından Türkiye’ye yatırımın askıya alındığı bilgisini veren yetkili, buna karşılık sürecin de işlediğini bildirdi. Yetkili, “Tüm olumsuzluklara rağmen VW Türk insanın iş gücüne güveniyor. Askıya alınan yatırımın tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleşeceğini düşüncesindeyim.” İfadesini kullandı.

Türkiye’ye 23 yıldır otomotiv ana sanayiinde yeni bir girişin olmadığını hatırlatan aynı yetkili, yine de Vokswagen’e çeşitli baskılar yapıldığını, yatırımın gerçekleşmemesini isteyenler bulunduğunu belirtti. Aynı yetkili, Volkswagen yatırımlarının toplanda 1.4 milyar Euro’ya kadar çıkabilecek bir yatırım olduğunu vurguladı. Yetkili, “VW Türkiye’ye de yatırım yapmasıyla binlerce kişiye iş istihdamı ve 1,4 miyar avro yatırım yaparak, Türkiye ekonomisine olan güvenini yansıtacak” dedi.

Türkiye’de en fazla satılan otomobil markalarından biri olan Volkswagen Manisa’da bir otomobil üretim fabrikası kuracağını açıklamış ve bir şirket kurulmuştu. Türkiye’nin Barış Pınarı harekatına başlamasının ardından ise şirket üzerinde çeşitli grupların baskısı olmuş ve Volkswagen de yatırım kararını askıya aldığını ilan etmişti. Yetkili, şirketin Türkiye aleyhine olumsuz haberlerle baskı altına alınmaya çalışıldığını da vurguladı.