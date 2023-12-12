Voltify, 30 farklı yeni nesil elektrikli araç modelini iş dünyasına tanıttı

Voltify Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, 2023 yılının 11 ayında Türkiye’de elektrikli araç satışlarının 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 873 arttığına dikkat çekerek, şirketlerde elektrikli araçlara geçişin hızlanması gerektiğine vurgu yaptı.

İş dünyasının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte yöneticiler, şu anda Türkiye’de satışa sunulan en yeni nesil elektrikli araçları deneyimleme fırsatı buldu. Renault, Kia, MG, E-Garaj firmalarının sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte yöneticiler; Togg, Tesla, BYD, BMW, Mercedes, Jeep, Volvo, Hyundai markaları başta olmak üzere 30 farklı elektrikli araç Riva yolunda test sürüşüne çıktı.

"Elektrikli araç satışları yüzde 873 arttı"

Voltify Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, elektrikli araç deneyimini merak eden kişi ve kurumların yoğun talebiyle karşılaştıklarını vurguladı. Türkiye’de satışta bulunan neredeyse tüm elektrikli araç modellerini bünyelerinde barındırdıklarını ifade eden Mehmet Yiğit, “Etkinliğe katılan firmaların filolarında yaklaşık 20 bin araç bulunuyor. Bu 20 bin araç yılda 110 bin ton karbon emisyonuna sebep oluyor. Bu sebeple elektrikli araçlara geçişin hızlanması geleceğimize de olumlu katkı sağlıyor.” dedi.

“2024’te satılan her 100 aracın 12’si elektrikli olacak”

Voltify CEO’su Yiğit, 2023 yılının ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde Türkiye’de elektrikli araç satışlarının, Ocak-Kasım 2022 dönemine göre yüzde 873 oranında büyüdüğüne dikkat çekerek, şunları ifade etti: “2024 yılında Türkiye’de satılan her 100 aracın 12 tanesinin elektrikli olmasını bekliyoruz. Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı da hızla gelişiyor. Bugün 140’ın üzerinde firma şarj altyapısı lisansı almış durumda. Yılsonuna kadar yaklaşık 10 bin sokete yakın yatırım planlanıyor. Bu veriler ışığında Türkiye’de trafikteki her 5 araca bir soket düşüyor. Bu oran oldukça iyi; Almanya’da bu oran 1’e 9 olarak görülüyor.”

"Elektrikli araçlara dönüşüm kaçınılmaz"

Filo Broker Kurucu Ortağı Okşan Öztürk ise, etkinliğe iş dünyasının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, sürdürülebilir bir dünya için elektrikli araçlara dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Öztürk, “Elektrikli araçlar sadece ulaşımın geleceği değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir dünyaya giden yolumuzun da önemli bir parçası. Bu etkinlik ile yeni nesil elektrikli araçları iş dünyasına tanıtarak, bu değişim sürecine katkı sağlamanın ilk adımı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Voltify’in ayrıcalıklı hizmetleri

Voltify’da giriş seviyesi aylık 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla herkese ve her şirkete uygun elektrikli araç seçenekleri bir arada bulunuyor. Şirket, uzun dönemli kiralamalarda yer alan, sigorta, bakım ve onarım gibi tüm işlemleri kısa dönemli aboneliklerde sunuyor. Bu sayede kullanıcılar uzun dönem kiralama konforunu en yeni otomobillerle daha kısa dönemlerde de yaşayabiliyor.